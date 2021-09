Potsdam

Der Landesverband Brandenburg der Arbeiterwohlfahrt fordert einen Rechtsanspruch auf Schuldnerberatung. „Landesweit nehmen jährlich mehrere tausend Menschen im Land Brandenburg die Angebote unserer Schuldnerberatungsstellen in Anspruch“, erklärt dazu Geschäftsführerin Anne Baaske.

AWO: Pandemie verschärft die Verschuldung

Seit vielen Jahren berät und begleitet die AWO Brandenburg Menschen mit Zahlungsschwierigkeiten. „Die Corona-Pandemie verschärft die Verschuldung“, erläutert Baaske. „Viele Menschen müssen aufgrund der pandemischen Lage mit weniger Einkommen leben. In der Folge können Kredite nicht mehr bezahlt werden und die Betroffenen geraten in die Schuldenfalle.“

Erfahrungsgemäß nähmen die Menschen eine Schuldnerberatung sehr spät in Anspruch. Fachleute raten Betroffenen, sich frühzeitig an die Beratungsstelle zu wenden. Eine Budgetberatung oder die Ausstellung der so genannten P-Konto-Bescheinigung könnten verhindern, dass sich die Schuldenspirale unkontrolliert weiterdrehe.

Von MAZonline