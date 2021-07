Potsdam soll als einzige Kommune in Ostdeutschland ab 2022 kein Geld mehr aus dem Förderprogramm „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ erhalten. Große Investitionsvorhaben sind in Gefahr, warnt die Stadt.

Finanzierung in Gefahr: Das Media-Tech-Hub in Babelsberg, wo 3D-Technologie entwickelt wird, hängt an GRW-Fördermitteln. Quelle: Bernd Gartenschläger