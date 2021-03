Potsdam

In Brandenburg kann man sich ab dieser Woche auch in Arztpraxen impfen lassen. Das entsprechende Pilotprojekt soll bis Ende des Monats auf 50 Praxen ausgeweitet werden. Zum Start sind Praxen in den Städten Bad Belzig, Senftenberg, Pritzwalk und Wittenberge eingebunden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit.

Arztpraxen vergeben Termine selbst

Damit Corona-Schutzimpfungen in Arztpraxen sowie bei ärztlichen Hausbesuchen regelhaft durchgeführt werden können, müsse das Bundesgesundheitsministerium jedoch die Corona-Impfverordnung ändern. Die Impftermine werden diese Arztpraxen selbst an ihre Patientinnen und Patienten, die laut der Coronavirus-Impfverordnung des Bundes impfberechtigt sind, vergeben.

Holger Rostek, stellvertretender Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) sagte zu der Frage, an wen sich das Modellprojekt richte: „Es handelt sich um Praxen und nicht um Impfzentren. Wir wollen Erfahrungen sammeln und zeigen, wie das Impfen in Arztpraxen möglich ist. Das Angebot wird sich auf die Patienten der jeweiligen Praxen beschränken. Es können sich dort keine Praxisfremden Patienten impfen lassen.“

Namen der Praxen werden zunächst nicht veröffentlich

Rosteck appellierte an Impfwillige, nicht auf gut Glück bei den Arztpraxen vorbeizuschauen. „Wir wollen verhindern, dass sie überrannt werden“, sagte er.

Patienten der Praxen, die zu den Impfberechtigten laut Impfverordnung gehören, würden von den Praxisärzten auf das Impfangebot angesprochen, erklärte er.

Die Namen der Praxen sollen vorerst nicht veröffentlicht werden, um einen Ansturm auf die Einrichtungen zu verhindern.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Von MAZOnline