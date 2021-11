Ab Mittwoch: Brandenburg plant Schließung aller Weihnachtsmärkte

Alle Weihnachtsmärkte in Brandenburg sollen ab Mittwoch schließen, geplante gar nicht erst öffnen: Das teilte am Montag die Staatskanzlei mit.

Die Karusselle werden wieder abgebaut: Wie die Staatskanzlei Brandenburg am Montag mitteilte, sollen alle Weihnachtsmärkte in Brandenburg ab Mittwoch schließen. Quelle: Eckhard Stengel via www.imago-images.de