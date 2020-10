Ab ins Erdhügelhaus: So ungewöhnlich kann man in Brandenburg übernachten

Groß Schönebeck

Die Bezeichnung „Kleine Ferienoase in der Schorfheide“ am hölzernen Tor von Marina und Dietmar Radow am Rande von Groß Schönebeck ( Barnim) klingt unspektakulär und recht gewöhnlich. Wer dort übernachten möchte, erlebt jedoch eine Überraschung: Unter einem begrünten und bepflanzten Erdhügel verbirgt sich ein Haus. Neben der Wohnung der Herbergsleute ist dort außerdem noch Platz für drei unterschiedlich gestaltete Ferienappartements.

Unter gewölbeartigen Betondecken, die mit Lehm verputzt sind, stehen hölzerne Doppelbetten, die sich Radow von einem Eberswalder Tischler hat anfertigen lassen. Die Ausstattung der kleinen Appartements ist unverwechselbar: Im „ Schorfheide“ dominieren Jagdmotive, ein Geweih dient als Kleiderbügelhalter. Das „ Yukon“ ist Radows Reminiszens an Verwandschaft in Kanada und das Appartement „ Afrika“ wartet mit Safari-Stil auf. „Viele Gäste wollen heutzutage etwas Besonders, denn normal kann ja jeder“, beschreibt die Vermieterin.

Anzeige

Nachfrage nach exotischen Übernachtungsmöglichkeiten ist groß

Das kann auch Patrick Kastner von der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH bestätigen. „Ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten gibt es mittlerweile aufgrund starker Nachfrage zahlreich in der Mark, einige von ihnen bereits ausgezeichnet mit dem Brandenburger Tourismuspreis“. Als Beispiel nannte er die mobilen Holz-Lodges der Firma My Molo aus Marienwerder ( Barnim). Ursprünglich für Festivals konzipiert, die aufgrund der Corona-Pandemie ausfielen, stehen die je 7,5 Quadratmeter großen Unterkünfte jetzt auf einem Campingplatz in der Lausitz. Ungewöhnliche Aufenthalte würden auch alte Wasserwerke, ausrangierte Schlafwagen, umgebaute Gurkenfässer und mongolische Jurten bieten, so Kastner.

Das Appartment „Afrika“ des Erdhügelhauses mit einem Bett mit bedruckter Decke. Die Gewölberäume aus Beton im Garten von Familie Radow verbergen sich unter einer bis zu vier Meter dicken Erdschicht. Quelle: Soeren Stache/dpa

„Zu viel Arbeit“, nennt Marina Radow als Grund dafür, dass sie ihre aus zwei großen Häusern bestehende frühere Pension in Groß Schönebeck verkaufte. Ihr Mann sei Frührentner und krank, sie allein hätte die Herberge nicht bewirtschaften können. „Wir wollten uns verkleinern und möglichst ein Haus, das nicht teuer in der Unterhaltung ist“, erzählt die 57-Jährige. Am Rande des Ortes gehört den Radows eine 15.000 Quadratmeter große Wiese, die sie für ihre Damwildherde genutzt hatten. Dorthin wollten die beiden umziehen, doch das war gar nicht so einfach. „Ich stellte einen Bauantrag für Blockhäuser, der abgelehnt wurde.“ Wenn sie schon im sogenannten Außenbereich bauen wolle, sollten sich Radows „etwas Spektakuläres“ einfallen lassen, soll ein Behördenmitarbeiter geraten haben.

Neun Jahre von der Idee bis zur Fertigstellung

Die beiden Naturliebhaber und Outdoorfans, wie die erfahrene Pensionswirtin es beschreibt, stießen schließlich im Internet auf Erdhäuser, die vor allem in der Schweiz schon beliebt seien. „Doch es gibt nicht viele Anbieter. Ich suchte mir einen Architekten und Baufirmen, die das nach meinen Vorstellungen realisierten“, erzählt die gebürtige Berlinerin, die vor 23 Jahren in die Schorfheide kam. Fünf Jahre dauerte es bis zur Genehmigung, vier weitere Jahre bis der ungewöhnliche Bau fertig war. Was er gekostet hat, möchte die Hausherrin nicht verraten.

Marina Radow steht in einem der Appartments eines Erdhügelhauses. Quelle: Soeren Stache/dpa

Da die einstige Pension bereits verkauft war, das neue Domizil jedoch noch nicht fertig, überbrückten die Radows zweieinhalb Jahre lang in einem Zelt. „ Weihnachten 2019 sind wir eingezogen, Ostern dieses Jahres wollte ich die ersten Feriengäste empfangen, doch da kam Corona dazwischen“, erzählt Radow seufzend, die ihre Erdhaus-Appartements ganzjährig vermietet. Denn die klimatischen Verhältnisse unterm Erdhügel würden dafür sorgen, dass es im Sommer angenehm kühl bleibe und im Winter warm. Ihr würde die Begegnung mit anderen Menschen und deren Geschichten einfach fehlen, erklärt die 57-Jährige, warum sie leidenschaftlich gern Gäste hat.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach.

„Das Erdhaus der Radows ist eine touristische Bereicherung für den Ort und ein Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit“, lobt Wilhelm Westerkamp (Bündnis Schorfheide), Bürgermeister der Gemeinde Schorfheide, zu der Groß Schönebeck gehört. Er freue sich, dass die Familie auch einer von insgesamt 115 Partnern der touristischen Marke „Schorfheide-Naturreich“ geworden sei, mit der die Gemeinde und das Amt Joachimsthal für die Region werben.

Von Jeanette Bederke