Potsdam

Im christlichen Kirchenjahr endet die Weihnachtszeit erst am 2. Februar („Maria Lichtmess“). So lange wollen die meisten Menschen aber ihren Weihnachtsbaum oder dessen nadelnde Überreste nicht im Haus oder in der Wohnung sehen. Die MAZ gibt einen Überblick, wann und wo die ausrangierten Tannen in der Region abgeholt werden.

Hier finden Sie die Termine für die Stadt Potsdam.

Hier sind die Termine für die Landkreise Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming.

Hier sind die Termine für das Havelland, Oranienburg und Falkensee.

Hier sind die Termine für den Kreis Potsdam-Mittelmark

Hier finden Sie alle Infos zur Baumabfuhr in der Prignitz

