Im Rennen um den CDU-Vorsitz auf Bundesebene wollte eine Bewerberin aus Brandenburg mitmischen: Die ehemalige Bundestagsdirektkandidatin der Partei, Sabine Buder (37), hatte ihre Kandidatur gegen die Parteigrößen Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Helge Braun angekündigt.

Die Tierärztin wollte sich noch am Dienstagabend die Unterstützung des CDU-Kreisverbands Märkisch-Oderland, in dem ihr Wahlkreis teilweise liegt, für ihr Vorhaben holen. Das bestätigte die Kreisvorsitzende Kristy Augustin. Buder bräuchte die Zustimmung eines Kreisverbands, um antreten zu können. Für fast alle in der Partei kam die Ankündigung der vierfachen Mutter überraschend, hatte sie doch noch am 12. November auf Twitter deutliche Sympathie für Friedrich Merz erkennen lassen. („Aus meiner Sicht kann es für den Job nur einen geben“, „#BereitfürMerz“).

CDU-Kreischefin: Buder schadet sich selbst

Augustin sagte, sie habe Buder „in deren eigenen Interesse von der Kandidatur abgeraten“, denn die Jung-Politikerin „verkennt, um welche Position es sich handelt“. Außerdem verbaue sie sich mögliche Kandidaturen in den kommenden Jahren. Buder selbst war am Abend nicht für ein Statement zu erreichen.

Dass sie die Warnungen in den Wind schlug, rächte sich dann. Der Kreisvorstand lehnte eine Unterstützung ihrer Kandidatur ab. Vier Stimmen gab es für Buder, sieben gegen sie (zwei Enthaltungen). Das erfuhr die MAZ noch am Dienstagabend.

Die Politikerin, die im Kreis Barnim wohnt, hatte bei der Bundestagswahl das Rennen um ihren Wahlkreis 59 knapp gegen Simona Koß (SPD) verloren, aber immer noch das beste Ergebnis der Direktkandidaten ihrer Partei im Land geholt: 23,4 Prozent. Sie ging nach der krachenden Niederlage der CDU hart mit ihrer Partei ins Gericht und forderte einen personellen Neuanfang („echte basisdemokratische Erneuerung“).

Kandidatin: CDU ist frauenfeindlich

In einem Gespräch mit dem RBB-Sender „Fritz“ in der Sendung „Blue Moon“ sagte sie im Wahlkampf, Politik als System, aber ihre Partei besonders, sei frauenfeindlich. Sie wisse gar nicht, was sie schlimmer finde: Notgeile Männer in der Politik oder stutenbissige Frauen, so die promovierte Veterinärin. Buder war erst zwei Jahre vor dem Wahlkampf in die CDU eingetreten, bezeichnet sich als Quereinsteigerin. Es ist nicht bekannt, dass sie namhafte Unterstützer unter den märkischen Christdemokraten hat.

