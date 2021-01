Potsdam

Ohne Impfstoff keine Impfung. Brandenburg bekommt in der kommenden Woche deutlich weniger Serum als erwartet. Daher können auch deutlich weniger Erst-Impfungen durchgeführt werden. Das ist ärgerlich, aber nicht Schuld des Landes. Auf einem anderen Blatt steht, wie man mit der misslichen Lage umgeht, sprich: wie die meist hochbetagten Menschen, die froh sind, einen Termin ergattert zu haben, über die neue Situation informiert werden. Und hier wird in Brandenburg gerade sehr viel Schaden angerichtet.

Schlechte Kommunikation

Eine automatische Mail vom Impfzentrum mit dem Betreff „Bestätigung Ihrer Terminabsage“, darin ein Link zur Terminbuchung, der dann aber nur zur der Auskunft führt, dass aktuell leider keine Termine zu haben seien – das ist einfach nur grottenschlechte Kommunikation. Immerhin: Land und Kassenärztliche Vereinigung schicken ein Schreiben hinterher, in dem für den Engpass um Verständnis gebeten wird. Aber wenn das im Briefkasten liegt, ist bei den meisten Betroffenen der Ärger immer noch groß. Das hätte man sich sparen können.

Auch die Angehörigen sind frustriert

Bei der MAZ sind heute etliche Anrufe wütender Leser eingegangen, die ihren Unmut über diese Praxis loswerden wollten. So verunsichert man Menschen, so verspielt man Vertrauen. Übrigens nicht nur bei den über 80-jährigen Impfkandidaten, sondern häufig auch bei deren Familienangehörigen. Die sind es nämlich meistens, die stundenlang am Telefon sitzen und versuchen, einen Termin zu bekommen.

Nach einem knappen Jahr Pandemie liegen bei den Menschen die Nerven blank. Umso mehr kommt es auf eine klare, nachvollziehbare Krisen-Kommunikation an. Hier kann Brandenburg, um es zurückhaltend zu formulieren, noch deutlich besser werden.

Von Henry Lohmar