Potsdam

„Heraus in eure Schatten, rege Wipfel/ Des alten, heil’gen, dichtbelaubten Haines,/Wie in der Göttin stilles Heiligtum,/Trete ich noch jetzt mit schauderndem Gefühl.“ Es ist wieder so weit: An diesem Mittwoch beugen sich Brandenburgs Abiturienten über ihre Deutschklausuren. Im Deutsch-Grundkurs ist (man möchte sagen seit Jahrhunderten) mit dabei: „Iphigenie auf Tauris“, Johann Wolfgang von Goethes Drama von 1787 über die tugendhafte Priesterin, die ständig nur das Gute will. Schülergenerationen fürchten das Bühnenstück des deutschen Großdichters, den der französische Schriftsteller Michel Houllebecq neulich in einem Roman als „einen der grauenvollsten Schwafler der Weltliteratur“ bezeichnete.

Eichendorffs Schloß Dürande – am Ende sind alle tot

Zur Auswahl steht den Prüflingen im Grundkurs außerdem Joseph von Eichendorffs „Schloß Dürande“ (von 1836), eine Novelle über den Niedergang des Adels, einen jungen Grafen, seine Geliebte und ihren Bruder, einen ehrenkäsigen Jäger voller Bürgerstolz – am Ende sind alle tot. Und natürlich rauschen in dem Romantik-Evergreen ständig Bäume, „der Mond beglänzte die Wälder, es war so unermesslich still, nur die Nachtigallen schlugen tiefer im Tal“.

Seit Jahrzehnten quälen sich Schüler durch diese Standardwerke und manche fragen sich verzweifelt: Muss das sein? Ist seither nichts Geeigneteres geschrieben worden, um junge Menschen zum Lesen zu bringen? Die MAZ hat sich umgehört.

Trockene Klassiker im Grundkurs Deutsch

„Der arme Grundkurs!“ entfährt es spontan Juliane Gandert, Filialleiterin in der Nauener (Havelland) Körner-Buchhandlung. Es sei schade, dass in den Schulen den jungen Leuten „mit trockenen Klassikern oft der Spaß am Lesen genommen wird“, so die 30-Jährige.

Die Leistungskurs-Lektüre jedoch sei anders zu beurteilen, denn diese Schüler hätten die Beschäftigung mit schweren Stoffen ja bewusst gewählt. Aber auch im Leistungskurs gilt: An Eichendorff („Marmorbild“, veröffentlicht 1818) kommt im Abitur 2022 keiner vorbei. Außerdem steht das Drama „Maria Stuart“ (1800) von Friedrich Schiller auf der Leseliste für die Klausur. Das Marmorbild sei „etwas für Leute, die später Germanistik studieren“, urteilt Gandert.

Öfter mal was Frisches? Fehlanzeige

Die Buchhändlerin bedauert, dass im Abitur nur selten „etwas Frisches, Neues“ wie Bernhard Schlinks „Vorleser“ behandelt werde. Dass immer wieder Iphigenie und Eichendorffs Adelsnovelle drankämen, könnte „vielleicht dem Gedanken geschuldet sein, dass die Lehrer den Stoff schon vorbereitet haben“, sagt Gandert. „Das fände ich problematisch.“

Nicht nur Goethe und Eichendorff seien bei Schülern mäßig beliebt, hat die Nauener Buchhändlerin beobachtet: „Wenn sie Effi Briest lesen müssen, machen sie ganz lange Gesichter.“ Dabei enthält der Fremdgeh-Roman Theodor Fontanes mindestens eine Seite, die zu den besten Einzelseiten der deutschen Literaturgeschichte zählt: das Duell zwischen gehörntem Ehemann und Liebhaber in den Dünen. Wer diesen Höhepunkt erleben will, muss sich allerdings Hunderte Seiten umständliches 19. Jahrhundert reinziehen. Stattdessen wünscht sich Buchhändlerin Gandert, dass mehr Literatur aus der DDR-Zeit behandelt wird. Die 30-Jährige berichtet: „Ich sehe nicht, dass DDR-Literatur bei uns von Schülern bestellt wird.“

Problemlösung mit dem Degen

Maria Marschall ist Buchhändlerin in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) bei der „Natura“-Buchhandlung. „Viele Schüler verstehen die alte Sprache nicht. Die Figuren handeln ganz anders, es geht um Standesunterschiede“, fasst die 34-Jährige ihre Eindrücke zusammen, was Goethe, Eichendorff und andere Größen des Literaturkanons für die Schulen angeht. „Mich hat an dieser Lektüre immer genervt, dass die Figuren so wenig offen miteinander sprechen – sie gehen dann mit dem Degen aufeinander los oder schießen sich tot, das ist doch keine Problemlösung“, sagt die auf Jugend- und Schullektüre spezialisierte Buchhändlerin.

Andererseits vermittelten gerade die Klassiker den ans Handy und Streaming-TV gewöhnten Jugendlichen, „dass Menschen früher anders geredet haben“, sagt die 34-Jährige. Die verschlüsselte, oft gehemmte Kommunikation sei in Zeiten von Social Media jungen Leuten eine fremde Welt. Insofern schließe sie sich dem Satz an, den viele Ex-Schüler rückblickend auf ihre Beschäftigung mit den Klassikern anwenden: „Es schadet ja nicht.“

Goethes Werther ist psychologisch spannend

Viele Klassiker hätten ihr gut gefallen, sagt Marschall, Goethes Werther etwa – wegen der psychologischen Aspekte. „Aber ich bin ja auch Buchhändlerin geworden, da bin ich etwas voreingenommen“, sagt Marschall. Maria Stuart habe sie auch gemocht, erzählt sie. „Das englische Könighaus und die europäische Geschichte – das fand ich spannend“, so Marschall. Sie persönlich würde Aldous Huxleys „Schöne neue Welt“ (1932) und „1984“ von George Orwell (erschienen 1949) in den Fundus der Literatur-Prüfungsaufgaben aufnehmen.

Und die Schüler selbst? Viele Botschaften der Klassiker könne man auf die heutige Zeit beziehen, sagt die Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, Katharina Swinka. „Aktuell ist beispielsweise Iphigenies feministische Haltung, aber es gibt auch Bücher aus diesem Jahrhundert, die ähnliche Dinge vermitteln“, so die 20-Jährige, die gerade nach 13 Schuljahren Abi macht. „Natürlich ist es wichtig, die Geschichte der Literatur zu wahren, aber es ist auch notwendig, sie weiter zu entwickeln“, sagt die Potsdamerin.

Klassiker – Fragen zum Wesen des Menschen

Der Potsdamer Literaturprofessor Martin Deubner nimmt die Klassiker in Schutz. „Die für das Abitur gewählten Werke sind tatsächlich ziemlich alt und der Eindruck mag naheliegen, dass diese Werke nicht mehr zeitgemäß und sinnvoll seien“, sagt der Germanist. Jedoch gehe es „nicht um Äußerlichkeiten einer vergangenen Welt“, die Literatur stelle vielmehr „anthropologische Grundfragen“, also zum Wesen des Menschen.

Iphigenie etwa verändere durch ihre humanen Forderungen den König Thoas, der ursprünglich Menschenopfer angeordnet hatte. So ringe sich der Herrscher, als seine ehemalige Gefangene Iphigenie schließlich von der Insel fortreise, zu einer versöhnlichen Verabschiedung durch. Deubner bezeichnet dies als als „den bekanntesten Abschied“ in der deutschen Literatur („Lebt wohl“). Deubner weiter: „Das ist ziemlich großartig. Für ein solches Werk können Schülerinnen und Schüler noch immer gewonnen werden und es wäre traurig, wenn wir auf solche Begegnungen mit unserer kulturellen Tradition verzichten würden.“

Lektüre zur eigenen kulturellen Herkunft

Günther Fuchs, Chef der für die Lehrer zuständigen Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), sagt, das Abi habe „nichts mit dem Zeitgeist zu tun“. An Goethe und Schiller komme man nicht vorbei. „Wir müsse wissen, woher wir kommen – wir müssen mit dem kulturellen Erbe umzugehen wissen“, so Fuchs. Allerdings sei auch er dafür, „mit den Schülern ins Gespräch zu kommen über den Kanon“. Bis Mitte der Nuller-Jahre hätten Schulen im Abi noch eigene Akzente setzen können. Die Ausarbeitung der Aufgaben habe aber zu viele Kräfte gebunden, deshalb gebe es jetzt ein Zentralabi.

Fuchs selbst hat mit den Klassikern gute Erfahrungen gemacht – zu DDR-Zeiten. Die Faust-II-Lektüre sei damals beschwerlich gewesen, aber „ich war froh, dass ich nicht stattdessen „Wie der Stahl gehärtet wurde“ interpretieren musste“, so der Gewerkschaftschef. Besagtes Buch ist ein Hauptwerk des Sozialistischen Realismus.