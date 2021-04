Potsdam

Zum zweiten Mal müssen die Abiturprüfungen unter Corona-Bedingungen abgelegt werden. Dabei sind die Inzidenz-Werte in diesem Jahr deutlich höher als 2020, zudem haben die Schüler den Großteil des letzten Jahres in Wechsel- und Distanzunterrichtsmodellen sich auf die Klausuren vorbereiten müssen. Dennoch hat Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) an der Durchführung der Prüfungen festgehalten. Diese starten am Mittwoch, den 21. April – und finden in Präsenz statt, das heißt, die Schüler schreiben die Klausuren in der Schule vor Ort.

Generell gilt auch während der Abiturprüfungen für alle Schüler und Lehrer die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (OP-Maske bzw. FFP2). Auch beim Betreten und Verlassen des Schulgeländes muss eine Maske getragen werden. Zudem müssen auch Abiturienten vor der Prüfung einen Nachweis eines tagesaktuellen, negativen Corona-Tests erbringen.

Die Maskenpflicht gilt jedoch nicht, wenn eine Klausur länger als 240 Minuten dauert und die Abstandsregeln eingehalten werden. Dies besagt die aktuelle Eindämmungsverordnung des Landes. Dies trifft insbesondere auf die Klausuren der Leistungskurse zu.

Von MAZonline