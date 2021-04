Abschiebung nach Afghanistan: Auch eine Person aus Brandenburg beteiligt

Potsdam

Die zurückliegende Sammelabschiebung aus Deutschland nach Afghanistan ist nach Angaben des brandenburgischen Innenministeriums vom BER-Flughafen gestartet, weil das Bundesland dies angeboten hat. Grund sei ein besonderes Interesse des Landes daran gewesen, dass die Abschiebung eines Intensivtäters gelinge, sagte ein Vertreter des Innenministeriums in Potsdam am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags.

Eine Person aus Brandenburg abgeschoben

Einer der 20 Männer, die am vergangenen Mittwochabend vom BER-Flughafen in Schönefeld aus nach Afghanistan abgeschoben wurden, sei zuvor in Brandenburg in Haft gewesen, hieß es. Er sei wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und illegalen Drogenbesitzes zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt gewesen.

Brandenburg sei damit mit einer Person an der Sammelabschiebung beteiligt gewesen. 19 weitere Männer wurden mit dem Charterflug nach Angaben des Bundesinnenministeriums aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen abgeschoben.

Viele Proteste am Flughafen

Die Sammelabschiebungen würden durchweg durch die Bundespolizei organisiert, sagte der Vertreter des brandenburgischen Innenministeriums. Die Bundesländer würden jedoch regelmäßig gefragt, welcher Flughafen für eine Abschiebung zur Verfügung gestellt werden könne.

Flüchtlingsinitiativen hatten die Sammelabschiebung nach Afghanistan in der vergangenen Woche scharf kritisiert, weil das Land nicht sicher sei und dort Menschenrechtsverletzungen drohten. Am Flughafen protestierten zahlreiche Menschen gegen die zwangsweise Rückführung.

Von RND/dpa