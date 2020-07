Friedersdorf

In der Küche des Marwitz’schen Hofs in Friedersdorf ( Märkisch-Oderland) herrscht zum Mittag hin Betriebsamkeit. Würstchen brutzeln in der Pfanne, dazu gibt es Kartoffelstampf – Hausmannskost, nach der Arbeit im Garten für die fünfköpfige Familie eine willkommene Stärkung.

Der Raum ist riesig, über dem Gasherd aus Edelstahl wacht eine Profi-Abzugshaube wie aus dem Gastronomiebedarf, Pfannen und Schöpflöffel baumeln von Haken. In der anderen Raumecke: eine massive Aufschnittmaschine. Alles strahlt Solidität aus, stilistisch irgendwo zwischen Landlust und Restaurantküche. Mit dem Arsenal an Edelstahltöpfen könnte man leicht eine Festgesellschaft bekochen.

Anzeige

Essen gibt es im Nebenraum, abgetrennt durch eine Schiebetür. Hans-Georg von der Marwitz hat Platz auf der Eckbank genommen, außerdem sind in die Sitznische seine Frau und drei erwachsene Kinder gerückt. Bis auf Hüfthöhe ist das Zimmer in Holz getäfelte. Auf dem Massivholztisch liegen Mundtücher in silbernen Serviettenringen.

Weitere MAZ+ Artikel

Eines der Kinder spricht das Tischgebet, alle falten die Hände. Dann erlebt der Gast etwas Erstaunliches: Die ganze Familie isst ihre Nürnberger Würstchen inklusive Pürree im Prinzip ohne das Messer zu benutzen. Willkommen in der Welt des Adels. Warum sie das so machen, die Würstchen mit der Gabel quetschen? Keine Ahnung. Aber das ist so mit Traditionen: Oft weiß niemand mehr, wozu sie mal gut waren. Aber es verbindet doch und ist auf charmante Weise exklusiv.

Betrachtet man die brandenburgischen Adelsgeschlechter, ist die Familie von der Marwitz eine der ältesten – und gleichzeitig eine der aktivsten, die sich zäh und fleißig die eigene Tradition zurückerobert hat. Und die zweite Nachwende-Generation steht in den Startlöchern.

Scheint die Mittagessensszene sich in einem historischen Gemäuer abzuspielen, so ist das doch eine Illusion. Vom alten Hof ist so gut wie nichts mehr übrig. Das Torhaus und ein weiteres Nebengelass hat der Hausherr nach 1990 neu gebaut.

Gut Friedersdorf, hier lebt die Familie von der Marwitz. Quelle: Ulrich Wangemann

Als Hans-Georg 1990 das alte Gut seiner Vorfahren zum Vorzugspreis aus einer Ex-LPG heraus kaufte, lag die Friedersdorfer Besitzung in Ruinen, das Gutshaus war gesprengt und abgetragen. „Ich dachte: Hier ist nichts Schönes, nichts, was einen irgendwie zum Bleiben bewegt“, sagt der 59-Jährige. Der Wirtschaftshof war ein einziger Schrotthaufen, jeder aus der LPG hatte dort abgestellt, was er nicht mehr brauchte.

„Wenn man sich heute die Bilder ansieht, fällt einem nicht mehr viel ein“, sagt von der Marwitz. Glücklicherweise sah sich sein Vater, der mit auf Exkursion in den wilden Osten gekommen war, das Land genau an. „Der Boden ist gut!“, sagte der Senior.

Knapp 60 Bodenpunkte, in Spitzenlagen zwischen 80 und 90 – das ist rar in der Mark, der für ihre kargen Äcker verschrienen ehemaligen „Streusandbüchse des deutschen Reiches“. Von der Marwitz verkaufte die meisten seiner Äcker im Allgäu und setzte alles auf eine Zukunft in einem Land, zu dessen Selbstverständnis und Gründungsmythos bis vor kurzem die Zerschlagung der Aristokratie gezählt hatte.

Bio-Betrieb mit 20 Angestellten

Heute ist von der Marwitz Geschäftsführer eines erfolgreichen Bio-Betriebs mit rund 20 Angestellten. Im Ranking der Bundestagsabgeordneten mit den höchsten Nebenverdiensten hat ihm das Jahr 2019 den zweiten Platz eingebracht – das allerdings nicht als Spesenritter auf irgendeiner Konzern-Gehaltsliste, sondern als Produzent von Erbsen, Lupinen, Dinkel, Getreide, Ackerbohnen, Sonnenblumen, Mais und Sojabohnen.

„Wir verkaufen Lkw-weise, jeweils 25 Tonnen“, sagt der Unternehmer. Ein Sohn will die Geschäfte demnächst vom Vater übernehmen. „Das ist eine abgemachte Sache“, so der Senior stolz. In einem weiteren Fulltime-Job vertritt von der Marwitz als Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände private Forstbetriebe. Borkenkäfer und Trockenstress sind dort seine Themen.

Sein Vorgänger in dem Job war ebenfalls Landwirt, Waldbesitzer und adelig: ein von und zu Guttenberg. Von blauem Blut waren im Übrigen auch alle sechs Verbands-Chefs vor ihm seit 1948. Prinz zu Salm-Salm, Schenk Graf von Stauffenberg, Graf von Westphalen. Bäume sind Investitionen, die erst nach mehreren Generationen Ertrag abwerfen – und der Adel denkt in Jahrhunderten.

Hans-Georg von der Marwitz vor Kirche Friedersdorf. Quelle: Ulrich Wangemann

Das 20. Jahrhunderts mit seinen zwei Weltkriegen, Enteignungen und der Abschaffung adeliger Vorrechte bedeutete für viele Familien den Verlust ihres Stammsitzes. Ein Heer an landlosen Familien mit langen Namen entstand. Als Akademiker, Offiziere oder Banker machten viele in Westdeutschland Karriere.

Adel ohne Land aber, das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Manager können von einem Betrieb zum nächsten wechseln, Investoren kaufen Immobilien und stoßen sie ab, wenn Gewinn winkt. Adelsfamilien aber ticken ganz anders. Die von der Marwitz tragen einen Baum mit Wurzeln im Familienwappen. Seit mehr als 300 Jahren sitzt die Familie im 300-Seelen-Dorf Friedersdorf.

Den grünen Salon des von der Marwitz’schen Wohnhauses beherrscht ein großer abgedeckter Billardtisch, ein Flügel steht auf glänzendem Fischgrätparkett. Auf einer Barockkommode erhebt sich eine extravagante Tischuhr, über deren Ziffernblatt ein vergoldeter Engel lümmelt. Über dem Ensemble, zu dem auch ein Tisch mit Spirituosenkaraffen gehört, gruppieren sich drei Bilder von Flusslandschaften in Öl.

Originale Einrichtungsgegenstände sind kaum erhalten

Der alte Glanz, er soll sich auch in dem Nachbau entfalten. Originale Einrichtungsgegenstände aus dem alten Gut sind praktisch nicht erhalten geblieben. Nur von den etwa 6000 Bänden der Bibliothek hat man etwa 900 restituiert, also zurückgegeben. Das Land der Familie musste von der Marwitz kaufen – allerdings zum Vorzugspreis.

„Natürlich gab es im Ort 1990 noch viele, die meinen Großvater noch sehr lebendig vor Augen hatten“, sagt Hans-Georg von der Marwitz. Sein Opa war der letzte Grundherr alten Schlags vor der Streichung der Adelsprivilegien vor gut 100 Jahren gewesen.

Was die Alten im Dorf besonders lebhaft in Erinnerung hatten: Als 1945 die mörderische Schlacht an den nahen Seelower Höhen bevorstand, evakuierte der Großbauer das ganze Dorf nach Groß Kreutz bei Werder ( Potsdam-Mittelmark), wo ein anderes Gut der Familie lag. „Mein Großvater hat die Front kommen sehen. Das Kampfgeschehen ging mehrfach durch den Ort durch, Friedersdorf war komplett verwüstet“, sagt Hans-Georg von der Marwitz.

Aktiv gegen Fracking und Atomkraft

Das Handeln seines Großvaters sei „noch sehr präsent gewesen 1990, als wir hierher kamen. Er hat vermutlich vielen Menschen das Leben gerettet.“ Von der Marwitz sagt: „1990 gab es diejenigen, die sich geradezu auf uns gefreut haben, es gab aber auch die, die gesagt haben: Um Gottes willen, jetzt kommen die, vor denen uns unsere Großeltern schon gewarnt haben.“

Die Skeptiker haben nicht obsiegt. 2017 konnte CDU-Mann von der Marwitz sein Bundestagsmandat, das er seit 2009 innehat, zum zweiten Mal in der Direktwahl verteidigen. Gegen den Bau eines CO2-Endlagers im Boden war der Christdemokrat aktiv, lehnt Fracking ab und stimmte 2010 als einer von vier CDU-Bundestagsabgeordneten gegen die Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken. So viel Unabhängigkeit auch in der eigenen Partei trauen sich wenige.

Nur wenige Meter vom Wohnhaus entfernt erhebt sich die Dorfkirche aus Feldstein mit einem schiefergedeckten Türmchen – ein Kleinod, mit Turmuhr und restaurierter Orgel. Zur Wendezeit war sie Ruine. So wie das Gutshaus als feudales Herrschaftssymbol 1945 in die Luft gejagt wurde, und Flüchtlinge sich aus den Steinen Siedlerhäuser bauten, überließ man die Kirche in der DDR dem Verfall. Das hatte System, denn die vielen Dorfkirchen in der Mark dienten der Landbevölkerung nicht nur als Ort für Andacht und Gebet.

Familiengeschichte auf Kirchen-Wandtafeln

Für die adeligen Großgrundbesitzer, deren Herrschaft sich im Kern auf die jahrhundertealte, angeblich gottgegebene Vormachtstellung ihres Standes stützte, waren die Gotteshäuser steinerne Rechtfertigungen ihres Herrschaftsanspruchs. Patronat nannte man das – der Gutsherr stattete die Kirche im Dorf aus und bezahlte oft auch den Pfarrer. Ein überaus kostspieliger Dienst an der Allgemeinheit.

Dafür saßen die Ortsadeligen im Gottesdienst in der ersten Reihe oder auf einer Empore, sie wurden außerdem im Gebet erwähnt. Orte des Aufruhrs, so kann man sich vorstellen, waren diese Gotteshäuser nicht. Starb der Schirmherr, wurde er in der Kirche begraben. Wandtafeln mit Inschriften, so genannte Epitaphe, erzählen bis heute die Geschichte der gutsherrlichen Familien.

„Die letzten zehn Generationen habe ich deutlich vor Augen“, sagt von der Marwitz. Es ist kühl in dem Gotteshaus, auf einer Tafel zeigen Nummern an welche Lieder am vergangenen Sonntag gesungen wurden. Alle zwei Wochen, so bemühen sich von der Marwitz und die anderen aktiven in der kleinen Kirchengemeinde, soll ein Gottesdienst in Friedersdorf stattfinden.

In der Kirche Friedersdorf erinnert eine Gedenktafel an General Johann Friedrich Adolf von der Marwitz, der sich der Überlieferung zufolge einem Befehl Friedrichs des Großen widersetzte und dadurch in Ungnade fiel. Quelle: Ulrich Wangemann

Vor der Wand neben dem Altar stehen, als Halbrelief in Stein gehauen, ein von der Marwitz in Ritterrüstung und wallendem Haar neben seiner Frau, deren Busenansatz sich im Ausschnitt ihres Kleides wölbt. Ein Totenschädel über ihrem Kopf zeigt an: Diese Schönheit ist vergangen. Imagepflege einer Dynastie im Stil des 17. Jahrhundert.

Ein paar Meter weiter erinnert eine Steintafel an den Schriftsteller Bernhard von der Marwitz, der nur wenige Wochen vor Ende des Weltkriegs im Alter von 27 Jahren fiel. Eine berühmte Inschrift findet sich an der Gedenktafel für den General Johann Friedrich Adolf von der Marwitz, der sich der Überlieferung zufolge einem Befehl Friedrichs des Großen widersetzte und dadurch in Ungnade fiel.

Angeblich hatte der General sich im Siebenjährigen Krieg geweigert, das sächsische Schloss Hubertusburg zu plündern – der König forderte dies als Rache für die Verwüstungen in seinem Schloss Charlottenburg.

„Glied in einer Kette“

„Wählte Ungnade, wo Gehorsam nicht Ehre brachte“ ließen Nachfahren auf den Grabstein des Generals meißeln. Ein Zitat, auf das sich auch die adeligen Verschwörer des Hitler-Attentats des 20. Juli 1944 beriefen. Zu Ehren des standhaften Preußen hat sich 2013 der 83. Offiziersanwärterjahrgang der Bundeswehr nach ihm benannt.

Verpflichtet Adel? „Noblesse oblige?“, sagt von der Marwitz nachdenklich. „Es ist nicht dem Adel vorbehalten, sich verantwortlich in seinem Umfeld einzubringen“, sagt der Landwirt. „Warum der Adel mehr Verpflichtungen haben sollte, zumal in einer Zeit, in der er gesellschaftlich keine Rolle mehr spielt, sehe ich nicht.“ Was aber ein schönes Gefühl sei: Sich als „Glied in einer Kette“ zu sehen, sagt von der Marwitz, links und rechts untergehakt von Altvorderen und eigenen Kindern.

>>>Hier geht es zu Teil 1 der Serie: Was vom märkischen Adel übrig blieb

Von Ulrich Wangemann