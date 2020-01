Hohenzollern profitierten von Firmen-Arisierung

Potsdam

Die Nachfahren des ehemaligen preußische Herrscherhauses der Hohenzollern haben einen Bericht des „Spiegels“ bestätigt, wonach die Familie während des Zweiten Weltkriegs Anteile an einem ehemals jüdischen Unternehmen gehalten hat, welches seine Anteile unter politischem Druck veräußerte – mutmaßlich unter Wert.

Vermögensverwalter des Ex-Kaisers kaufte Aktien

Wie es auf der offiziellen Homepage der Hohenzollern („preussen.de“) heißt, habe die Vermögensverwaltungs-Firma (Iduna AG) von Ex-Kaiser Wilhlem II. im August 1940 ein Aktienpaket der Firma Sapt AG erworben – dieses Unternehmen aus dem Bereich der Baumwollverarbeitung gehörte zu großen Teilen der als jüdisch eingestuften Familie Wolf. Die Wolfs hatten unter erheblichen Repressalien zu leiden unter den Nationalsozialisten und verließen Deutschland.

1,65 Millionen Schweizer Franken zahlte laut der Hohenzollern-Website die Iduna AG an die Firma W. Wolf & Söhne. „Es ist davon auszugehen, dass der Wert des Aktienpakets (...) einen tatsächlich höheren Wert besaß“, räumt die Familie Hohenzollern ein. Sie besteht aber darauf, der Ex-Kaiser habe „wohl keine Kenntnis von den Hintergründen gehabt“.

Was heißt das für den Rechtsstreit?

Damit hat das ehemalige Herrscherhaus offenbar von der Arisierung eines Wirtschaftsbetriebs profitiert. Dieser Befund könnte Einfluss auf die Debatte um Rückgabeforderungen der Familie an die Länder Brandenburg und Berlin sowie den Bund nehmen. Ob die Restitutionen gewährt werden, ist derzeit Teil eines Rechtsstreits beziehungsweise war Teil von geheimen Verhandlungen, die 2019 öffentlich wurden. Es geht um Millionenbeträge und – unter anderem – um Wohnrecht der Familie in Schloss Cecilienhof in Potsdam. Rechtlich entscheidend für die Gewährung der Geldforderungen ist die Frage, ob die Hohenzollern Hitler und den Nationalsozialisten „erheblichen Vorschub“ geleistet haben.

Kronprinz Wilhelm erbte nach dem Tod des ehemaligen Kaisers das Aktienpaket und verkaufte laut den Hohenzollern 1943 einen Teil davon. Der Kronprinz ist eine unter Historikern besonders umstrittene Figur und zentral im Forderungsstreit. Denn Wilhelm war 1933 am Tag von Potsdam mit Hitler in der Garnisonkirche aufgetreten und hatte auch zuvor Wahlwerbung für den späteren Diktator gemacht.

Deal wurde später rückabgewickelt

Nach dem Krieg gab es Verfahren gegen das Haus Hohenzollern nach dem 1947 von der alliierten Militärregierung in Kraft gesetzen Rückerstattungsgesetz – die Wolfs lebten mittlerweile in den USA. 1954 schloss man einen Vergleich zur Rückabwicklung des Geschäfts. Prinz Louis Ferdinand von Preußen – Erbe des Erbes von Ex-Kaiser Wilhelms II., gab das betroffene und von ihm verwaltete Aktienpaket „mit einem nominellen Wert von 3,2 Millionen DM“ zurück, heißt es in der Hohenzollern-Stellungnahme. Im Gegenzug sei dem Haus Hohenzollern eine Million Schweizer Franken erstattet worden. „Das entsprach dem Gegenwert des ursprünglichen Kaufpreises“, schreibt die heutige Hausleitung.

Der aktuelle Familienvorsteher Georg Friedrich Prinz von Preußen sagt zu dem Vorgang: „Familie Wolf ist damals großes Unrecht widerfahren. Das bedaure ich zutiefst. Dieses Beispiel ist für mich ein weiterer Anlass, mich mit allen Facetten der Familiengeschichte auseinanderzusetzen.“

Von Ulrich Wangemann