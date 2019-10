Lehrer sprechen von „Gängelei“: Ärger über neue Schulbilanzierung

Potsdam

Brandenburger Lehrer wehren sich vehement gegen eine neue Schulbilanzierung des Bildungsministeriums. Die Interessengemeinschaft Brandenburgischer Lehrerfachverbände (IBL), die die großen Verbände aller Schulformen vertritt, spricht von „ Gängelei“. Der neue Prozess diene ausschließlich der Kontrolle über die Schule und sei unvereinbar mit „offenen und konstruktiven Diskussionen“. Stattdessen würden die Schulen „bloßgestellt“. Die neue Bilanzierung wird in diesem Schuljahr schrittweise eingeführt: Sie hat zur Folge, dass beinahe alle schriftlichen Dokumente des Schulbetriebes in ein zentrales Portal hochgeladen werden müssen – auch laufende Protokolle von Lehrer- und Schulkonferenzen müssen eingestellt werden.

Beinahe alle Dokumente müssen hochgeladen werden

Zahlreiche Schulen sehen das mit Sorge: „Wir fragen uns, wo diese Dinge alle landen“, sagt Torsten Kleefeld von der Vereinigung Brandenburgischer Gymnasialschulleiter. „In Konferenzen werden viele Dinge mitunter sehr kontrovers diskutiert. Diese Protokolle ohne die Möglichkeit eines erklärenden Kommentars einstellen zu müssen, halten wir für sehr schwierig“.

Kleefeld ist Schulleiter des Liebknecht Gymnasiums in Frankfurt (Oder). Dort sprach sich die Schulkonferenz mit der Stimmenmehrheit der Schüler- und Elternvertreter dagegen aus, die Protokolle in das Portal einzustellen. „Ich fühle mich erst einmal an das Votum der Schulkonferenz gebunden und bin gespannt, wie damit verfahren wird“, sagt Kleefeld.

Ministerium kann Aufregung nicht verstehen

Das Ministerium teilte auf MAZ-Anfrage mit, bei der Schulbilanzierung handele es „sich nicht um eine zusätzliche Aufgabe neben der Schulvisitation“. Stattdessen gebe es seit 2006 eine datengestützte Qualitätsabsprache. Die Schulbilanzierung sei eine „Weiterentwicklung dieser pflichtigen Aufgabe der Schulaufsicht“. Die Schulen erhielten einen „Ort zur Sicherung aller Daten und Dokumente, die für ihre Schulentwicklung relevant sind“.

Für die IBL dagegen ist ein „möglicher Nutzen dieses Vorhabens nicht erkennbar“. Eine Zusammenstellung wichtiger schulischer Dokumente auf einer digitalen Plattform könne durchaus sinnvoll sein – allerdings nur, wenn alle Beteiligten dazu Zugang hätten. Das sei bei der Schulbilanzierung aber nicht vorgesehen.

Lehrerfachverbände: Arbeitsaufwand „übertrifft alles Bisherige“

Zusätzlich beschweren sich die Fachverbände über den zusätzlichen Arbeitsaufwand, den die Bilanzierung hervorrufe. Weil nur die Schulleiter und deren Stellvertreter Zugang zu der neu eingeführten Software „Zensos-SchuB“ haben, bleibt es allein an ihnen hängen, alle schriftlichen Dokumente in das Portal einzustellen. „Das Ausmaß dieses Vorhabens übertrifft alles Bisherige – angefangen vom Arbeitsaufwand, über die abgefragten Inhalte bis zur damit verbundenen absoluten Kontrolle, die faktisch zur gläsernen Schule führt“, schreibt die IBL.

An der Voltaire-Gesamtschule in Potsdam hat man durchgezählt: „Wenn wir alle Dokumente zusammennehmen, sind es rund 600“, sagt Schulleiterin Karen Pölk, die der Gemeinnützigen Gesellschaft der Gesamtschulen in Brandenburg (GGG) vorsteht. „Viele dieser Dokumente wie Curricula werden jedes Jahr angepasst. Es ist also nicht richtig, dass die Daten einmal hochgeladen werden müssten und dann ist die Arbeit getan“. Pölk betonte gleichzeitig, dass eine grundsätzliche Kontrolle des Schulbetriebes auch im Sinne der Schulen sei. „In dieser Form ist sie aber völlig dysfunktional“.

Schulvisitation überprüft Schulen seit 2005

Tatsächlich werden Schulen bereits seit 2005 mit der sogenannten Schulvisitation überprüft. Diese war erst im vergangenen Jahr vom Ministerium neu organisiert worden. Dabei wird die Qualität der Schulen anhand von sieben Basismerkmalen und drei Wahlmerkmalen über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren getestet. Im vergangenen Jahr hatte das Ministerium vor allem den Rhythmus der Schulvisitation verändert. Demnach werden Schulen mit stabiler Entwicklung in einem größeren Abstand von bis zu zehn Jahren untersucht. Bei Schulen in „kritischer Lage“ werden Fortschritte dagegen zum Teil alle zwei Jahre überprüft.

Das Vorgehen der neuen Schulbilanzierung wird von Ministeriumsseite auch mit den Ergebnissen eines rund fünfmonatigen Pilotverfahrens der neuen Software begründet. Demnach sei dem Programm „eine hohe Praktikabilität“ bescheinigt worden. Für 70 Prozent der Schulleiter, die die Software getestet hätten, sei es demnach unproblematisch gewesen, Dokumente hochzuladen. 92 Prozent hätten die Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht bei der Schulbilanzierung mit „ausgesprochener Zufriedenheit“ bewertet. Zu den Ergebnissen in Bezug auf die grundsätzliche Bewertung der Bilanzierung oder die Arbeitsbelastung von Schulleitern machte das Ministerium keine Angaben.

Von Ansgar Nehls