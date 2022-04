Ärzte sehen „Long-Covid-Welle“ auf Brandenburg zurollen

Potsdam

Brandenburg muss sich auf eine erhebliche Zahl von Patienten einstellen, die an Corona-Spätfolgen leiden. „Die Welle rollt“, sagte Martin Köhnlein, Facharzt für Neurologie und Intensivmedizin an der Recura-Rehaklinik Beelitz, gestern vor Ärzten und anderen Vertretern der Gesundheitsbranche in Potsdam. Anlass war die Gründung eines landesweiten Netzwerks zur besseren Erkennung und Behandlung von Covid-Spätfolgen.

Mediziner Köhnlein geht davon aus, dass zehn Prozent aller an Corona Erkrankten nach der eigentlichen Erkrankung an Long-Covid beziehungsweise Post-Covid leiden. Diese Erkrankungen seien gefährlich und sehr belastend für die Betroffenen, so der Reha-Spezialist weiter. Vier von zehn Long-Covid-Betroffenen etwa litten an Herzrhythmusstörungen. Die Wahrscheinlichkeit, einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu erleiden, sei bei Long-Covid-Patienten doppelt so hoch, so Köhnlein.

Symptome noch Monate nach der Infektion

Von Long Covid spricht man, wenn Beschwerden und Symptome wenigstens vier Wochen nach der Infektion fortbestehen oder sich neu entwickeln. Post-Covid bezeichnet Beschwerden, die drei Monate nach der Infektion immer noch bestehen oder hinzugekommen sind. Dazu gehören Erschöpfung, Luftnot, Konzentrationsstörungen („Gehirnnebel“) oder Schwindel. Die Liste der Erscheinungsformen ist noch länger.

Wie viele Brandenburger tatsächlich mit Long Covid zu kämpfen haben, ist nicht eindeutig erfasst, weil viele Fälle wegen der vielfältigen und oft diffusen Erscheinungsformen gar nicht diagnostiziert werden. Die Lungenfachärztin der Sana-Rehaklinik in Sommerfeld (Oberhavel), Susanne Pelzer, geht von rund 75.000 Fällen allein in Brandenburg aus – das würde dem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ermittelten Wert von zehn Prozent der 750.000 Corona-Erkrankten im Bundesland entsprechen.

Hohe psychische Belastung

Pelzer wies auf die extremen psychischen Belastungen dieser Patienten hin. „Wenn jemand ein Jahr lang nicht mehr arbeiten konnte, obwohl er vor seiner Erkrankung voll im Leben stand“, sei das seelisch extrem schwer auszuhalten, so Pelzer. Deshalb gehöre psychologische Betreuung dringend zur Behandlung von Long Covid.

Die Potsdamer Physiotherapeutin Katja Blau bekräftigte, wie unzuverlässig Zahlen oft seien. „Viele Patienten werden einfach nicht diagnostiziert beim Hausarzt“, so Blau. Gerade bei alten Menschen werde oft nicht so genau nachgeforscht, weil diese Patienten wegen ihres Rentnerstatus dem Arbeitsmarkt nicht fehlen würden, sagte Blau. Dabei äußere sich die Post-Covid-Problematik unter anderem darin, dass sich diese Menschen „nicht einmal mehr die Schuhe binden können“.

Das neue Netzwerk mit dem Namen Diagnostik, Rehabilitation und Nachsorge (Direna) soll deshalb insbesondere eine bessere Erkennung der Covid-Spätfolgen in ambulanten Einrichtungen ermöglichen.

Wartezeiten bei Fachärzten sind lang

Lange Wartezeiten von mehreren Wochen behinderten derzeit die Diagnose in vielen Fällen, kritisierte Martin Spielhagen, ärztlicher Leiter des Johanniter-Krankenhauses in Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark). Er schlägt die Einrichtung von vier Long-Covid-Zentren in Brandenburg vor: Eins in Neuruppin, wo schon heute die Hochschulambulanz für Long-Covid-Diagnostik existiert, eins in Eberswalde (Barnim), eins in Cottbus und eines in Potsdam in Kooperation mit den Kliniken in Beelitz und Treuenbrietzen. Diese Orte sollen als Anlaufstationen für Betroffene dienen und interdisziplinär arbeiten, weil Long Covid ein „Chamäleon“ sei, wie sich Spielhagen ausdrückt. Andere Teilnehmer der Konferenz fanden die regionale Aufteilung in dem Vorschlag ungenügend. In der Gegend um Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) etwa klaffe ein Loch, kritisierte der Neurologe Andreas Funke. „Keiner meiner Patienten fährt nach Eberswalde oder Cottbus).

Die Federführung in dem Projekt hat das Gesundheitsministerium in Potsdam. „Wir wollen aufklären und die Angebote bekannter machen, denn oft wissen Betroffene gar nicht, dass sie Reha-Leistungen bei Post-Covid in Anspruch nehmen können“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne), die an der Konferenz aus Termingründen nicht teilnehmen konnte, wie es hieß.