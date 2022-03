Berlin/Potsdam

Moritz Freisleben, Anja Wüstneck und René Herbst haben viel gemein: Sie kennen sich lange, leben in Berlin, haben Familie und verstehen sich. Und sie sind Ärzte. Nach vielen Jahren Arbeit in Kliniken oder Gesundheitszentren sehnen sie sich nach einer eigenen Praxis. Deswegen wollen die Drei gerne eine Gemeinschaftspraxis eröffnen – am liebsten im schönen Brandenburg. Doch so einfach, wie sie sich die Niederlassung in der Mark vorgestellt haben, ist die Sache nicht.

Denn der immer wieder beklagte Ärztemangel gilt vor allem für Allgemeinmediziner. Diese werden von der Kassenärztlichen Vereinigung mit offenen Armen empfangen. Anders sieht es jedoch bei Ärzten aus, die eine Spezialisierung haben und an dieser festhalten wollen – wie Moritz Freisleben, Anja Wüstneck und René Herbst.

Zu viele Kinderärzte in Bestensee?

Ein beredtes Beispiel für das Problem der drei Freunde ist Bestensee. Moritz Freisleben und Anja Wüstneck waren über die Webseite „Ort sucht Arzt“ der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) auf die Gemeinde im Kreis Dahme-Spreewald gestoßen. Sie sprachen bei Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf vor. Aber ja, erwiderte dieser. In der idyllischen Gegend südlich von Berlin gebe es tatsächlich wenig Ärzte. „Ich würde nicht sagen, dass wir einen Ärztenotstand haben, aber es gibt schon einen Bedarf, gerade bei Kinderärzten“, bestätigt Quasdorf gegenüber der MAZ. Sollten die drei jungen Leute sich hier ansiedeln, wäre das ein Gewinn für die Menschen in der Region, findet der Bürgermeister. Allerdings gibt Quasdorf damit nur die Sicht der Patienten wieder – und nicht die des geltenden Abrechnungssystems der Krankenkassen.

Gesucht werden auch in Bestensee derzeit nur Allgemeinmediziner. Bei Kinder- und Jugendmedizin, in der sich René Herbst gerade weiterbildet, gilt in Dahme-Spreewald derzeit mit noch elf vorhandenen Ärzten ein Versorgungsgrad von fast 108 Prozent. Es herrscht also statistisch gesehen eine leichte Überversorgung. Darüber wundert sich Bürgermeister Quasdorf. „Ich würde gerne wissen, wo die sind“, sagt er der MAZ. „Vielleicht im Klinikum Königs Wusterhausen, aber nicht hier bei uns.“ Quasdorf sagt jedenfalls, dass er sich weiterhin für eine Ansiedlung der Drei einsetzen will.

Verbieten könnte der Verband Herbst eine Ansiedlung natürlich nicht. Allerdings gäbe es dann keine Zulassung als Kassenarzt durch den Kassenärztlichen Ausschuss. Herbst müsste sich privat niederlassen und auf Privatpatienten hoffen. Leichter hätten es Herbst, Freisleben und Wüstneck, wenn jeder von ihnen als Allgemeinmediziner, also als üblicher Hausarzt antreten würde. Im nahe gelegenen Königs Wusterhausen gilt bei Allgemeinmedizinern mit 44 niedergelassenen Ärzten ein Versorgungsgrad von 87 Prozent und damit eine Unterversorgung.

„Ärztemangel“ ist nicht leicht zu definieren

Auch im Gesundheitsministerium Brandenburg räumt man ein, dass sich der immer wieder zitierte „Ärztemangel“ gar nicht so leicht definieren lässt. „Die durchschnittliche Versorgung ist bei den verschiedenen Ärzten unterschiedlich“, erklärt Sprecher Dominik Lenz. „Hausärzte haben andere Zahlen als Fachärzte. Dementsprechend sind auch die Versorgungszahlen unterschiedlich.“ Der jeweilige Bedarf der Regionen werde von der Kassenärztlichen Vereinigung nach bestimmten Richtlinien ermittelt.

Warum aber satteln die Drei für ihr großes Vorhaben nicht einfach um? Das ist von der dafür nötigen Extraausbildung abgesehen nicht so einfach. René Herbst zum Beispiel ist mit Leidenschaft Kinderchirurg. Ihn fasziniert an jungen Patienten, „dass man sie durch eine gute und altersgerechte Behandlung meist wieder völlig heilen kann“, wie er sagt. „Das ist sehr befriedigend.“ Darum wolle er sich jetzt als Kinderarzt weiterentwickeln. „Ich möchte mich nicht an das System der Kassenärztlichen Vereinigung anpassen müssen, nur um eine Niederlassung zu bekommen.“

Das Trio hat sehr konkrete Vorstellungen. Ihm schwebt ein Versorgungszentrum praktisch „von der Wiege bis zur Bahre“ vor, wie Anja Wüstneck sagt. Eine Gemeinschaftspraxis, in der Menschen aller Lebensalter in den unterschiedlichen Gesundheitsproblemen versorgt und sogar zum Teil klinisch behandelt werden könnten. Moritz Freisleben ist Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe und bald auch Facharzt für Allgemeinmedizin. Anja Wüstneck hat Kenntnisse in Geriatrie, also in der Behandlung älterer Menschen und schließlich Fortbildungen in Reisemedizin und Palliativmedizin.

„Unser Traum wäre ein kleines Versorgungszentrum mit OP und mehreren Sprechzimmern“, sagt Moritz Freisleben. Er würde gerne Schwangere in der Praxis bis zur Geburt und danach als Allgemeinarzt weiter begleiten, der Chirurg Herbst wiederum würde nicht jeden Verletzten gleich in die Klinik einweisen müssen, sondern könnte im Haus-OP selbst Wunden nähen, gegebenenfalls auch andere kleinere Eingriffe vornehmen, was sowohl für Kliniken als auch die Patienten eine Entlastung wäre. Anja Wüstneck schließlich sieht ihre Aufgabe besonders in der Hilfe für ältere Patienten, von denen es in Brandenburg ja viele gebe.

„Wir sind gut aufgestellt und bringen etwas mit“

Sie räumen ein, dass dies besondere Ansprüche seien, aber sie hätten ja auch etwas zu bieten. „Wir sind gut aufgestellt und bringen etwas mit“, sagt Herbst. Orthopädie, Gynäkologie, Pädiatrie, Frakturversorgung, psychosomatische Grundversorgung und Tropenmedizin lauten Stichworte auf den Lebensläufen der drei Ärzte. Interdisziplinär könnten sie gemeinsam viel abdecken.

Seit einem guten dreiviertel Jahr sind die drei Freunde jetzt auf intensiver Suche. Sie sahen sich auch schon in Fürstenwalde (Oder-Spree) und in Strausberg (Märkisch-Oderland) um. Dass es so schwierig sei, sich als Spezialisten den Traum von der Hausarztpraxis zu erfüllen, hätten sie nicht gedacht, geben sie zu. „Vielleicht sind wir zu naiv vorgegangen“, räumt Herbst ein.

KVBB-Sprecher Christian Wehry erkennt das Problem. Dass engagierte Ärzte nach Brandenburg strebten, sei zunächst einmal „super“. Aber es gebe nun mal bei der Bedarfsplanung gewisse Spielregeln. Die drei könnten zwar versuchen, beim Zulassungsausschuss eine Sonderzulassung zu beantragen. Einen Erfolg schätzt Wehry allerdings nicht als wahrscheinlich ein.

Geschäftsmodelle muss man anpassen

„Es ist ein bisschen wie in der Geschäftswelt“, erklärt Wehry. Wenn man ein Geschäftsmodell habe, müsse man es manchmal auch an der Wirklichkeit prüfen und es gegebenenfalls anpassen. So gebe es zum Beispiel in der Gegend um Eisenhüttenstadt (Oder-Spree), Elsterwerda (Elbe-Elster) oder Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) durchaus Bedarf an Kinderärzten. Ärzte würden zum Teil sogar gefördert, wenn sie dorthin zögen. Nur liege das alles eben sehr weit weg von Berlin.

Immerhin hätten die drei sich schon das Richtige getan, indem sie sich mit der Niederlassungsberatung der KVBB in Verbindung gesetzt hätten. „Die haben den Überblick und wissen auch, wo eine Übernahme möglich ist“, so Wehry. Dem stimmt auch René Herbst zu. Beim letzten Termin seien die KVBB-Mitarbeiterinnen sehr gut vorbereitet „und offen bezüglich unserer Vorstellungen“ gewesen. Inzwischen sind Freisleben, Wüstneck, und Herbst wieder optimistisch, dass es doch noch mit der Praxis auf dem Land klappen kann.

