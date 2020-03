Per Erlass: Medizinstudenten aus Polen erhalten Berufserlaubnis in Brandenburg

Potsdam

Die Absolventen eines polnisch-brandenburgischen Kooperationsstudiengangs dürfen nach monatelanger Unsicherheit nun doch im Land arbeiten. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) erließ, dass die Hürden für in Polen ausgebildete Ärzte gesenkt werden. Die Mediziner erhalten eine zwölf-, beziehungsweise 13-monatige Arbeitserlaubnis, müssen aber innerhalb dieses Zeitraumes eine Prüfung ablegen. Das gab das Gesundheitsministerium am Dienstag bekannt.

Die Lösung legt damit einen Streit bei, der im Februar bekannt wurde, aber bereits seit neun Monaten schwelte. Betroffen waren junge Leute, die in Kooperation der Asklepios-Klinken in der Uckermark mit der Pommerschen Medizinischen Universität in Stettin im vergangenen Jahr ihr Studium beendet hatten, in Brandenburg aber keine Approbation als Arzt bekamen – darunter waren auch Brandenburger.

Zwei polnische Zusätze erschwerten die Approbation

Das Problem waren zwei Zusätze, die Polen im April vergangenen Jahres in eine EU-Richtlinie aufnehmen ließ. Danach müssen Mediziner, die in Polen studiert haben, vor der Zulassung ein 13-monatiges Praktikum und eine Prüfung in polnischen Medizinrecht vorweisen. „An diese Voraussetzung sind wir in Brandenburg damit gebunden“, sagte Nonnemacher im Februar. Polen müsse ergänzen, dass das beispielsweise nur für Studenten gelte, die als Mediziner in Polen arbeiten wollen und für solche, die ins Ausland gehen.

Nun gibt es doch eine einfachere Lösung: Ein Jahr bekommen die Absolventen eine vorläufige Arbeitserlaubnis und müssen eine Kenntnisprüfung ablegen, können sich aber bis zu sechs Monate des Jahres für ihre Facharztweiterbildung anrechnen lassen. Brandenburg habe sich bei dabei mit der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern abgestimmt. Auch Hamburg handele ähnlich. Die Regel gelte ab dem 1. April.

Lösung orientiert sich an Regelung von Mecklenburg-Vorpommern

„Zuletzt fanden intensive rechtliche Prüfungen durch das Europaministerium Brandenburgs statt und es wurde ein Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes des Bundestages erstellt“, sagte Nonnemacher. „Ich freue mich, dass nun eine tragfähige Lösung gefunden wurde. Brandenburg braucht – gerade in diesen Zeiten – junge Ärztinnen und Ärzte und ich bin froh über jede Ärztin und jeden Arzt, der bei uns im Land neu anfängt.“

Lesen Sie auch: Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Krise im Liveblog

Von Ansgar Nehls