Umfrage zeigt: Der Beruf Arzt macht krank

Sie sollen anderen kranken Menschen helfen und werden dabei sogar selber krank. Der Marburger Bund Berlin-Brandenburg, die Vereinigung der angestellten Ärzte, stellt in seiner aktuellen Umfrage zum Teil katastrophale Arbeitsbedingungen der in Kliniken angestellten Ärzte fest. Der Marburger Bund berichtet von unausgeglichenen Überstunden, enormen Zeitdruck, Stress und Frustration der Klinikärzte über die Qualität der eigenen Arbeit.

So arbeiteten die 2060 befragten Berliner und Brandenburger Ärztinnen und Ärzte im Schnitt 11,7 Stunden länger als vertraglich vereinbart. In den Berliner Universitätkliniken läuft es teilweise sogar auf 13,4 Überstunden hinaus. Auch das Arbeitstempo zu schnell: „Eine weit verbreitete Belastung unter Ärztinnen und Ärzten ist das Arbeiten und Treffen von Entscheidungen unter Zeitdruck“, schreibt der Marburger Bund in der Zusammenfassung der Ergebnisse. „Etwa 69 Prozent der Befragten berichteten, mehrmals pro Tag oder ständig unter Zeitdruck zu stehen.“

Schlechtere Behandlung von Patienten

Aus Sicht der Patienten besonders dramatisch: „Die Ärzte können sich nicht mehr gesamtheitlich um den Patienten kümmern“, sagt Reiner Felsberg, Geschäftsführer der Berlin-Brandenburger Geschäftsstelle des Marburger Bund. Auch laut Umfrage sehen sich 59 Prozent der Ärzte Arbeitsbedingungen und Klinikvorgaben ausgesetzt, die dazu führen, dass die Ärzte ihre Patienten oft bis sehr oft oberflächlicher behandeln, als es ihnen lieb ist.

Das hat auch für Ärzte gesundheitliche Folgen. „Die Ärzte wissen, dass sie nicht alles gemacht haben, was hilft. Das macht sie krank“, sagt Felsberg. Knapp ein Drittel der Befragten sind mindestens einmal am Tag darüber frustriert, dass sie ihre Arbeit nicht so ausführen können, wie es ihr eigenes Ethos erfordert. 17,4 Prozent haben dieses Gefühl sogar mehrmals am Tag. Betroffen davon sind vor allem die Assistenzärzte. Diese arbeiten auch am häufigsten trotz Krankheit.

Problem wächst immer weiter

Auch das Gesundheitsministerium sieht dieses Problem: „Die Arbeitsbelastungen in Krankenhäusern sind in der Tat sehr hoch und steigen immer weiter an. Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen.“ Der Marburger Bund sieht in der Umfrage die These, dass der Beruf Arzt krank macht bestätigt. „Wir haben immer gewusst, dass es diese Arbeitsverhältnisse gibt, aber aus der Umfrage haben wir erfahren, dass es jetzt Burnout-Symptome gibt“, sagt Felsberg.

Deshalb fordert der Geschäftsführer in Berlin und Brandenburg weniger Überstunden, mehr Personal, eine Personaluntergrenze und eine Arbeitszeiterfassung. „Die Erfassung kann jedes Krankenhaus schon jetzt machen“, sagt er. Zum Schutz der Patienten müsse auch der Arzt geschützt werden.

Von Rüdiger Braun