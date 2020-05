AfD-Abgeordneter Kubitzki: Kalbitz würde als Fraktionsvorsitzender weiter Strippen ziehen

Potsdam

Der AfD-Abgeordnete Steffen Kubitzki hat sich nach Informationen des RBB zum Fall Kalbitz geäußert und öffentlich den Verzicht von Andreas Kalbitz auf den Fraktionsvorsitz gefordert. Damit sei er das erste Mitglied der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag, das nicht hinter Kalbitz stehe. Würde Kalbitz weiter im Fraktionsvorsitz bleiben, würde er weiter die Strippen ziehen, was der Partei nicht guttun würde, so Kubitzki gegenüber dem RBB.

Der AfD-Bundesvorstand hatte auf Betreiben von Jörg Meuthen die Mitgliedschaft von Kalbitz am Freitag vor etwa einer Woche mit einem Mehrheitsbeschluss für nichtig erklärt. Der Grund sind Kontakte ins rechtsextreme Milieu. Kalbitz gilt neben Björn Höcke als wichtigster Vertreter des formal aufgelösten rechtsnationalen „Flügels“ der Partei, der vom Verfassungsschutz als rechtsextreme Strömung beobachtet wird. Nach Kalbitz' Rauswurf ist in der AfD ein offener Machtkampf ausgebrochen. Die AfD-Landtagsfraktion stand bisher hinter ihrem bisherigen Vorsitzenden.

Kalbitz gehört weiter der Landtagsfraktion an - dafür wurde die Geschäftsordnung geändert. Gegen den Rauswurf will Kalbitz rechtlich vorgehen. Die Frage, ob er auch an der Spitze der Fraktion bleibt, ist verschoben, bis die Rechtsfragen zum Beschluss des Bundesvorstands geklärt sind.

