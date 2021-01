Berlin

Am Berliner Kammergericht wird am Freitag der Rechtsstreit über das Ende der Parteimitgliedschaft von Brandenburgs früherem AfD-Chef Andreas Kalbitz fortgesetzt. Ob in dem von Kalbitz angestrengten Berufungsverfahren (AZ: 7 U 1081/20) am gleichen Tag auch eine Entscheidung fällt, ist nach Gerichtsangaben offen. Kalbitz war gegen eine Entscheidung des Landgerichts Berlin vom vergangenen August in Berufung gegangen. Die Zivilkammer 43 des Landgerichts hatte damals einen Eilantrag von Kalbitz gegen die AfD zurückgewiesen. (AZ: 43 O 223/20)

Das Landgericht hatte nach eigenen Angaben im August 2020 entschieden, dass nach den im Eilverfahren anzuwendenden Maßstäben nicht festgestellt werden könne, dass der Beschluss des AfD-Bundesvorstandes vom 15. Mai 2020 zur Beendigung der Mitgliedschaft von Kalbitz evident rechtswidrig gewesen sei. Ein Eilantrag habe in solchem Fall keinen Erfolg. Die weiteren zwischen den Parteien streitigen Punkte könnten in einem Hauptsacheverfahren geklärt werden.

Bundesvorstand annulliert Parteimitgliedschaft

Der Bundesvorstand der AfD hatte Kalbitz' Parteimitgliedschaft annulliert, weil er frühere Mitgliedschaften in rechtsextremen Organisationen verschwiegen haben soll. Dies wurde vom Landgericht Berlin auf Antrag von Kalbitz zunächst bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung des Bundesschiedsgerichtes der AfD aufgehoben. Ende Juli bestätigte dann das Bundesschiedsgericht der AfD das Ende von Kalbitz' Parteimitgliedschaft.

Mit dem Eilverfahren wollte Kalbitz erreichen, dass er bis zu einer endgültigen Gerichtsentscheidung weiter Parteimitglied bleiben und auch Parteiämter weiter ausüben darf.

