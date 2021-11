AfD Brandenburg veranstaltet Konzert mit Rechtsrocker

Potsdam

Am vergangenen Samstag lud der AfD-Landesverband Brandenburg zu einer Veranstaltung in Hönow (Märkisch-Oderland) ein – mit dabei war auch der „patriotische“ Musiker Sacha Korn, der in der Vergangenheit bereits mit der neurechten Bewegung „Ein Prozent“ kooperierte. Das zeigen Bilder der Veranstaltung, die auf Social-Media-Plattformen kursieren. Auch aus Kreisen der AfD Brandenburg wurde der Auftritt von Korn gegenüber der MAZ bestätigt.

Kooperation mit dem neurechten Netzwerk „Ein Prozent“

Sacha Korn, gebürtiger Potsdamer, ist in der Vergangenheit mehrfach auffällig geworden. So erscheinen drei seiner Lieder auf einer sogenannten „Schulhof-CD“ der NPD. Auf seiner Website teilt Korn dazu mit, die NPD habe die Rechte für die Lieder ohne sein Wissen für das Projekt erworben. Korn selbst versteht sich als „patriotischer Liedermacher.“ Im Dezember 2019 wurde bekannt, dass Korn mir der neurechten Bewegung „Ein Prozent“ kooperiert. Der Bundesverfassungsschutz stuft das Netzwerk als Verdachtsfall ein. Jüngst veröffentlichte Korn ein gemeinsames Lied mit dem sächsischen Kabarettisten und Querdenker-Aktivisten, Uwe Steimle.

Neben den aktuellen stellvertretenden Vorsitzenden der AfD Brandenburg, Birgit Bessin, die beim anstehenden Landesparteitag Ende November um den Parteivorsitz kandidiert, und Daniel Freiherr von Lützow, besuchten mehrere Fraktionsmitglieder der Partei die Veranstaltung. Auch einige Bundestagsabgeordnete der AfD folgten der Einladung des Landesverbands.

„Dankesfeier für Mitglieder“

Auf MAZ-Anfrage äußerte sich Birgit Bessin zurückhaltend zu dem Auftritt von Korn. „Die Veranstaltung war als Dankesfeier für unsere Mitglieder zum Bundestagstagswahlkampf gedacht.“ Mehr wolle sie dazu nicht sagen, teilte Bessin mit.

Ort der Veranstaltung war das Restaurant „Mittelpunkt der Erde“ in Hönow, das bereits in der Vergangenheit für Veranstaltungen der AfD genutzt wurde. So traten hier neben dem rechtsextremen Chef der AfD-Fraktion in Thüringen, Björn Höcke, auch der neurechte Verleger und Aktivist Götz Kubitschek und weitere bekannte Köpfe der Neuen Rechten auf.

Mit Bessin auf Rechtsaußen-Kurs

Am vergangenen Mittwoch hatte Birgit Bessin ihre Kandidatur um den Landesvorsitz angekündigt. Neben dem früheren AfD-Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz und dem ehemaligen Fraktionschef der AfD im Bundestag, Alexander Gauland, gehört Bessin zu den Erstunterzeichnern der Erfurter Resolution, aus der die völkisch-nationalistische Gruppierung „Der Flügel“ innerhalb der Partei hervorging. Mit ihre an der Spitze würde die Partei ihren bisherigen Rechtsaußen-Kurs weiter vorantreiben. In diese Linie passt die jetzige Veranstaltung und der offene Schulterschluss mit der außerparlamentarischen Neuen Rechten.

Auch René Springer, AfD-Abgeordneter im Bundestag und Sprecher für Arbeit und Soziales der AfD-Bundestagsfraktion, hatte gegenüber der MAZ bestätigt, beim Landesparteitag am 20. und 21. November in der Uckerseehalle in Prenzlau (Uckermark) um das Spitzenamt kämpfen zu wollen. Ebenfalls antreten will der Lausitzer Landtagsabgeordnete Steffen Kubitzki, der sich ebenso wie Springer eher bürgerlich und moderat gibt.

Bessin, Springer und Kubitzki bewerben sich um die Nachfolge des früheren Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz, dessen Parteimitgliedschaft erst vom AfD-Bundesvorstand und dann vom AfD-Bundesschiedsgericht im vergangenen Jahr aufgehoben worden war. Seither ist das Amt des Landesvorsitzenden vakant.

Von Gesa Steeger