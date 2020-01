Flügel-Treffen mit Rechtsterroristen: AfD-Chef Kalbitz in dubioser Gesellschaft

Potsdam

Der Brandenburger AfD-Landesvorsitzende Andreas Kalbitz ist auf einem Treffen des parteiinternen Flügels aufgetreten, an dem auch ein Mitglied der unter Terrorverdacht stehenden Gruppe „Nordkreuz“ teilgenommen hat. Darauf macht die Brandenburger Linken-Landtagsabgeordnete Andrea Johlige in einer aktuellen parlamentarischen Anfrage aufmerksam. Sie beruft sich dabei auf Nachforschungen des Recherchekollektivs „Exif“.

Meldedaten zu politischen Gegnern

Demnach war bei dem „Königsstuhltreffen“ im Ostseebad Binz auf Rügen am 23. November 2019 Haik J. anwesend, ein ehemaliger Polizeibeamter. Bei ihm hatte 2017 eine Hausdurchsuchung stattgefunden. Er soll über seinen Dienstcomputer Meldedaten politischer Gegner ausspioniert und für einen so genannten „Tag X“ abgelegt haben. Diese Sätze mit persönlichen Daten beschlagnahmten Ermittler. Ihr Vorwurf: „Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat“.

„Nordkreuz“ ist eine etwa 30-köpfige Gruppe Rechtsgesinnter vor allem aus dem militärischen Bereich, die sich auf einen Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung vorbereiten soll. Laut den Ermittlern plante die Gruppe, Leichensäcke und Löschkalk in großen Mengen zu bestellen. Ein anderes Mitglied hatte mehr als 50.000 Schuss Munition und Waffen gehortet. Das Nordkreuz-Verfahren läuft noch – beim Generalbundesanwalt.

„Grube ausheben, alle rein“

Anwesend bei dem Treffen auf Rügen war laut der „Exif“-Recherche ein aktives Mitglied der Rockergruppe Bandidos – der Mann soll die Security für den Tagungsort gestellt haben. Ferner zeigt das Recherchekollektiv ein Bild des Landtagsabgeordneten Holger Arppe aus Mecklenburg-Vorpommern am Tagungsort. Arppe war 2018 aus der AfD ausgeschlossen worden, weil er Gewaltphantasien gegen politische Gegner („Grube ausheben, alle rein und Löschkalk oben rauf“ und „Ich will sie hängen sehen“) geäußert hatte. Außerdem waren Chatverläufe mit pädophilem Inhalt aufgetaucht.

Mehrere Mitglieder der Identitären Bewegung (IB) sollen auch in Binz gewesen sein. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hält die IB für verfassungsfeindlich.

Kalbitz streitet Kontakte ab

Auf diese zweifelhafte Gesellschaft angesprochen, sagte Kalbitz, er kenn lediglich Arppe, die anderen Männer sagten ihm nichts. „Ich pflege keinerlei Kontakt zu Arppe“, so Kalbitz. Er, Kalbitz, sei auf der rund 150 Teilnehmer zählenden Veranstaltung lediglich als Redner aufgetreten und habe danach recht bald den Tagungsort wieder verlassen, um sich in ein Hotel in der Nachbarschaft zu begeben, wo er sich ausgeruht habe. Thema seines Vortrags sei unter anderem die Situation der Partei und die Bedeutung der Kommunalwahl in Mecklenburg-Vorpommern 2021 gewesen.

Laut den Exif-Recherchen soll auch der Brandenburger AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Freiherr von Lützow bei dem Treffen in Binz gewesen sein.

Linke: „ AfD hat Nähe zur extremen Rechten“

Für die Linken-Landtagsabgeordnete Andrea Johlige „wird die Nähe der AfD zur extremen Rechten immer sichtbarer – und diese Nähe ist hochproblematisch“.

Die Landesregierung teilt auf Johliges Anfrage mit: „In der Vergangenheit wurden immer wieder Kontakte von Mitgliedern der AfD beziehungsweise ihrer Untergruppierung zu rechtsextremistischen oder rechtsextremistisch beeinflussten Strukturen bekannt. Dazu gehören unter anderem die Identitäre Bewegung (IB), die Republikaner, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands ( NPD) und die verbotene Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ).“

Von Ulrich Wangemann