Verfassungsgericht bestätigt Maskenpflicht und stärkt Versammlungsfreiheit

Das Brandenburger Verfassungsgericht hat am Mittwoch die Maskenpflicht in Brandenburg bestätigt. Das teilte das Gericht am Abend mit. Der Eilantrag, den die Brandenburger AfD-Fraktion gestellt hatte, hatte aber in einem Punkt Erfolg: Die Einschränkung der Versammlungsfreiheit, konkret die Beschränkung von Demonstrationen auf bis zu 150 Teilnehmer, werteten die Richter als „besonders schweren und irreversiblen Eingriff“ in die in der Landesverfassung verbürgte Versammlungsfreiheit. Vorläufig seien Versammlungen wieder im größeren Umfang zulässig, hieß es.

Bislang waren Versammlungen grundsätzlich verboten, konnten aber für Gruppen von bis zu 150 Teilnehmern unter freiem Himmel und 75 Teilnehmern in geschlossenen Räumen erlaubt werden. Dazu mussten die Anmelder aber eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Das Gericht mahnte nun eine Art Systemwechsel an:

Versammlungen grundsätzlich erlaubt

Nach der Entscheidung des Gerichts sind Versammlungen nun bis zu 150 Personen grundsätzlich erlaubt, sie können aber von der Genehmigungsbehörde verboten werden, wenn ein Risiko für das Infektionsgeschehen vorliegt. Eine Genehmigung ist künftig nötig für Veranstaltungen mit mehr als 150 Teilnehmern unter freiem Himmel und mit bis zu 75 Teilnehmern in geschlossenen Räumen.

Die Maskenpflicht im Einzelhandel und ÖPNV erklärten die Richter für rechtens. Die damit verbundenen Beeinträchtigungen würden nur in bestimmten Lebenssituationen gelten und seien mir kurzfristig.

Die AfD-Fraktion hatte einen Eilantrag beim Verfassungsgericht eingereicht und darin gefordert, die entsprechenden Paragrafen 4 und 5 der Eindämmungsverordnung in einer einstweiligen Anordnung außer Kraft zu setzen. Angesichts der niedrigen Infektionszahlen seien diese Eingriffe in die Rechte auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und in die Versammlungsfreiheit nicht zu rechtfertigen. „Wir gehen davon aus, dass das Verfassungsgericht kurzfristig entscheidet“, hatte die Rechtsexperin der Fraktion, Lena Duggen gesagt. Die Paragrafen regeln die Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz und um Regeln für Versammlungen.

