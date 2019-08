Potsdam

Nachdem AfD-Chef Andreas Kalbitz die Klima-Aktivistin Greta Thunberg am Montag im Potsdamer Landtag bei einer Debatte mit Jugendlichen als „zopfgesichtiges Mondgesicht-Mädchen“ geschmäht hatte, beleidigt nun der AfD-Kreisverband Dahme-Spreewald pauschal Schüler und Lehrer. In einer Reaktion auf die Kontroverse um das Kalbitz-Zitat hat der Kreisverband nachgelegt: „Wir nennen 90 Prozent aller Schüler an staatlichen Gehirnwäscheanstalten hoffnungslos mental verstaatlicht“, heißt es zunächst auf der Facebookseite der Kreis-AfD. Außerdem seien die Anstalten „in links-grüner Lehrerhand.“ Dazu erscheinen drei Smileys am Ende des Eintrags.

Andreas Kalbitz wohnt in dem Kreis und ist laut AfD-Homepage Beisitzer im Vorstand. Im Wahlkreis Dahme-Spreewald II/Oder-Spree I tritt Kalbitz für die Landtagswahl als AfD-Direktkandidat an.

Kreisverband ändert Facebook-Post nach Kritik

Die Veröffentlichung bleibt nicht unbemerkt und mehrere User melden sich kritisch zu Wort. Daraufhin ändert der Kreisverband nach kurzer Zeit den Post. Dort heißt es mittlerweile: „Schüler und Lehrer klagen seit Jahren über Indoktrination an mental verstaatlichten Schulen.“

AfD-Beleidigung gegenüber Schülern auf der Facebook-Seite des Kreisverbands Dahme-Spreewald.

„Unglaubliche Entgleisung“

Kritische User lassen nicht locker: „Unglaubliche Entgleisung“, schreibt einer, und: „Gossensprache“. Daraufhin kontert der AfD-Kreisverband via Facebook, Franz-Josef Strauß habe empfohlen: „In des Volkes Maul sprechen.“

Lehrer-Denunziations-Portal startete 2018

Die AfD hat schon lange die Lehrerschaft auf dem Kieker. So initiierte die Landespartei 2018 ein Internetportal, auf dem Schüler und Eltern missliebige Lehrer melden sollten. Als Beispiel nannte die AfD eine mutmaßlich einseitige Behandlung des Themas Flüchtlinge oder negative Äußerungen über die Politik der Partei. Die Initiative war weithin als Aufruf zur Denunziation kritisiert worden.

