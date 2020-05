AfD-Machtkampf: Brösicke geht auf Distanz zu Kalbitz

Als solcher ist er am Dienstag gegenüber der MAZ mit einer deutlichen Kritik an dem bisherigen Fraktionsvorsitzenden der AfD im Potsdamer Landtag, Andreas Kalbitz, deutlich auf Distanz zu diesem gegangen.

Die Alternative Mitte Brandenburg begrüßt „die Wiederaufnahme von Andreas Kalbitz in die Brandenburger Landtagsfraktion ausdrücklich nicht. Eine demokratisch getroffene Entscheidung des Bundesvorstands ist zu respektieren“, so Brösicke. Diese Entscheidung durch einen politischen Trick, also eine „auf Kalbitz zugeschnittene Satzungsänderung, zu umgehen, halten wir für ein fatales Signal“.

Andreas Kalbitz, Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Brandenburg, ist aus der Partei ausgeschlossen worden, will sich aber gegen den Rauswurf wehren. Quelle: dpa-Zentralbild/Gregor Fischer

„Das erinnert an Taschenspielertricks“

Auch der Umstand, dass der Aufnahmeantrag „von Andreas Kalbitz nun verschwunden sein soll, sorgt nicht für Vertrauen in der Öffentlichkeit, sondern erinnert an die Taschenspielertricks der etablierten Parteien. Wir als AfD wollten eigentlich anders sein!“.

Wie berichtet, hatte der Bundesvorstand der AfD die Mitgliedschaft von Kalbitz am Freitag per Mehrheitsbeschluss für nichtig erklärt. Hintergrund sind frühere Kontakte ins rechtsextreme Milieu.

In dem Beschluss hieß es, die Mitgliedschaft sei mit sofortiger Wirkung aufgehoben, „wegen des Verschweigens der Mitgliedschaft in der „Heimattreuen Deutschen Jugend““ (HDJ) und „wegen der Nichtangabe seiner Mitgliedschaft“ bei den Republikanern zwischen Ende 1993 und Anfang 1994.

Politisches Beben in der AfD

Kalbitz gilt neben Björn Höcke als wichtigster Vertreter der rechtsnationalen Strömung in der Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextreme Bestrebung beobachtet wird. Der Rauswurf hatte in der AfD für ein politisches Beben gesorgt.

Für Brösicke ist Kalbitz ein Lügner: „Klar ist aus unserer Sicht, dass Andreas Kalbitz bezüglich seiner früheren Mitgliedschaften und Aktivitäten mehrfach die Unwahrheit gesagt und immer nur das zugegeben hat, was sich nicht mehr leugnen ließ.“.

Die Alternative Mitte verurteile die nun „begonnene Hetzjagd gegen Teile des Bundesvorstandes. Der Duktus der Kalbitz-Unterstützer ist eines demokratischen Diskurses unwürdig“. Er und die Alternative Mitte Brandenburg stünden klar „hinter unserem gewählten Bundesvorstand, und zwar dem gesamten Bundesvorstand“.

Partei „als Ganzes“ nimmt Schaden

Er glaube, so Brösicke, dass die Landtagsfraktion es „sowohl unseren Wählern als auch unseren Mitgliedern schuldig gewesen wäre, eine juristische Entscheidung in der Sache Andreas Kalbitz abzuwarten“. Durch die fehlende Distanz der Fraktion zu Kalbitz und durch die öffentlichen Beschimpfungen des Bundesvorstandes „sehen wir die AfD als Ganzes beschädigt“.

Im Gespräch mit der MAZ berichtet Brösicke von „unzähligen Telefonaten mit AfD-Mitgliedern, die jetzt eine Spaltung der Partei erwarten. Die Sorge habe ich auch.“

Spaltung befürchtet

Brösicke ist in der Landes-AfD gut vernetzt. Von rassistischen oder rechtsextremen Haltungen, mit denen die AfD häufig die Schlagzeilen dominiert, hält er sich fern. Im Gegenteil: Unter den Positionen eines Björn Höcke „leidet die AfD. Sie sind grenzwertig“, sagte er 2019. Die Nazi-Diktatur als Vogelschiss zu bezeichnen, wie das der AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland tat, „geht gar nicht. Auch wenn ich keine persönliche Schuld dafür trage, was die damals angerichtet haben, werden wir die Verantwortung dafür niemals los“.

Auf den umstrittenen Kalbitz angesprochen, meinte Brösicke im Wahlkampf 2019 jedoch noch: „Ich bin programmatisch nicht auf seiner Linie, aber wir kommen persönlich klar. Auch wenn man Menschen nicht in den Kopf schauen kann, halte ich ihn nicht für extrem rechtslastig.“

Mit Blick auf die jetzt bekannt gewordenen Details aus der Vita von Andreas Kalbitz ist Brösicke überzeugt, dass es für den Mann keinen Platz mehr in der AfD geben dürfe.

