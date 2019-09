Potsdam

Die AfD stellt im Landtag in Brandenburg erstmals einen Vizepräsidenten. Der 51-jährige Abgeordnete Andreas Galau wurde am Mittwoch mit der Mehrheit der Stimmen in das Amt gewählt. 36 Abgeordnete votierten für ihn, 20 gegen ihn. 31 Abgeordnete enthielten sich der Stimme. Eine Stimme war ungültig. Damit hat...