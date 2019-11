Der Bundeswehr-Geheimdienst sammelte Erkenntnisse zur “Beteiligung an extremistischen Bestrebungen” über den heutigen Brandenburger Landeschef. Es ging um rechtsextreme Wallfahrten in Belgien und die Mitgliedschaft in der “Jungen Landsmannschaft Ostpreußen”. Kalbitz lässt ausrichten, die Verdachtsmomente seien “nicht zutreffend”.