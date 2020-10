Potsdam

Während die AfD am Dienstagvormittag im Brandenburger Landtag ihren neuen Fraktionsvorsitzenden Christoph Bernd wählte, wurde vor dem Landtag protestiert und musiziert. Dazu hatte das Aktionsbündnis für Toleranz und Weltoffenheit aufgerufen. „Wir haben die Befürchtung, bei der Wahl wird ein Rechtsextremer gegen einen anderen ausgetauscht“, sagte Rainer Opolka, Brandenburger Künstler und Organisator der Demonstration vor dem Konzert.

Anzeige

Ihm angeschlossen hatten sich zahlreiche Musiker: Starpianist Igor Levit, Sebastian Krumbiegel, Sänger und Frontmann der „Prinzen“, Kirchenmusiker Björn O. Wiede sowie die Pianisten Andy Schulte und Simone Seyfarth.

Klaviermusik als Zeichen gegen den rechte Afd-Flügel

Mit den Tönen des Klaviers wollten die Musiker ein Zeichen gegen den rechten Flügel der AfD setzen. „Der Flügel ist formal aufgelöst“, sagt Opolka, „doch die Gesamt-AfD wird zunehmend zur Flügel-AfD.“ Rund einhundert Menschen versammelten sich, um die Pianisten spielen zu hören und den Rednern zuzuhören. Die Brandenburger AfD sei keine Protestpartei, sondern eine rechtsextreme Flügel-Partei. „Deshalb liegt es nahe, dem rechtsextremen Flügel mit Flügelmusik entgegenzutreten“, sagt Opolka.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach.

Wie am Dienstag bekannt wurde, werden Levit und die ehemalige amerikanische Außenministerin Madeleine Albright mit dem „Preis für Verständigung und Toleranz“ des Jüdischen Museums Berlin geehrt. Überreicht werden die Auszeichnungen am Samstagabend in Berlin von Museumsdirektorin Hetty Berg. Laudatoren sind der frühere Bundesaußenminister Joschka Fischer (Grüne) und die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali.

Von Steve Reutter