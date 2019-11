AfD auf Konfrontationskurs mit den Kirchen im Land

Potsdam

Die AfD geht jetzt auch in Brandenburg auf Konfrontationskurs zur evangelischen und zur katholische Kirchenführung. In einer parlamentarischen Anfrage im Potsdamer Landtag erkundigt sich der Abgeordnete Josef Wiese detailliert, welche Staatsleistungen den Kirchen überwiesen werden. Schließlich fragt Wiese die Landesregierung: „Welche Sanktionen beziehungsweise Schadenersatzforderungen kämen auf das Land Brandenburg zu, wenn das Land seine Zahlungen einstellen würde?“

Streit geht zurück bis Napoleon

Auf Nachfrage erklärte der Fraktionsvorsitzende Andreas Kalbitz am Dienstag: „Inwieweit es eine Reduzierung von Zuwendungen der Zahlungen geben sollte, muss man sich anschauen.“ Seine Partei wolle die Finanzen „thematisieren – und dann wollen wir sehen, was zielführend ist“. Eine pauschale Streichung müsse aber niemand fürchten. Die AfD allein hat allerdings nicht die Möglichkeit, irgendetwas an den Zuwendungen zu ändern.

Der Antrag verweist auf das Grundgesetz und eine Passage der Weimarer Verfassung von 1919, wonach Staatsleistungen an die Kirchen „abgelöst“ werden sollten. Tatsächlich erhalten die Kirchen in Deutschland rund eine halbe Milliarde Euro im Jahr als Entschädigung für Kirchengüter, die im 18. und 19. Jahrhundert enteignet wurden – vor allem im Zuge von Französischer Revolution und der damit verbundenen Neuordnung der deutschen Territorien. Klöster und Ländereien gingen damals in weltlichen Besitz über. Die Debatte wird bundesweit unter anderem auch von der FDP geführt. Angesichts des enormen Betrags im Falle einer einmaligen Entschädigung sind Pläne für eine solche Ablösung bisher nicht weit gediehen.

Reformationsfeier als „Fest der Gruselclowns“

Treibt die AfD allein geschichtspolitisches Interesse an? Der Brandenburger Vorstoß steht nicht isoliert. Er fügt sich ein in eine breitere Kampagne der AfD gegen die beiden großen Kirchen in Deutschland. Im Kern wirft die Partei den Gläubigen-Organisationen vor, Teil eines links-grün geprägten Establishments zu sein.

In Brandenburg hatte bereits Hans-Christoph Berndt, Chef des in Cottbus tätigen Bündnisses Zukunft Heimat, den Ton vorgegeben, als er im Juni 2018 von „heuchlerischer Zivilgesellschaft und gottverlassenen Amtskirchen“ sprach. Heute sitzt Berndt für die AfD im Landtag. In einem Text auf der Zukunft-Heimat-Seite wurde das Reformationsjubiläum als ein „Fest der Gruselclowns“ bezeichnet. Die Kirchenfunktionäre würden „nach Kräften daran mitarbeiten, die christlichen Wurzeln unseres Landes und Kontinents abzuschneiden“.

Thüringen führt die Attacke an

Bundesweit sorgte im Sommer ein AfD-Papier aus Thüringen unter dem Titel „Unheilige Allianz – der Pakt der evangelischen Kirche mit dem Zeitgeist und den Mächtigen“ für Aufsehen. Darin hält die AfD der protestantischen Kirche deren Eintreten für Flüchtlinge, Klimaschutz und Gender-Themen vor. Die Klimarettung sei zum „neuen Erlöserglauben der evangelischen Kirche geworden“, heißt es in der 27-Seiten-Broschüre. Die Homo-Ehe sei unchristlich, denn schon der Apostel Paulus verurteile gleichgeschlechtliche Sexualität. Die evangelische Kirche verharmlose Schlepperkriminalität, indem sie Seenotrettungsaktionen im Mittelmeer unterstütze.

Besonders genervt ist die Partei vom Einsatz der Kirche gegen rechte Umtriebe, insbesondere vom scheidenden Berlin-Brandenburgischen Landesbischofs Dröge, der immer einen scharfen Abgrenzungskurs gegen die Rechtspopulisten gefahren hatte. Der Bischof hatte unter anderem begrüßt, dass der Verfassungsschutz sich Teile der AfD näher anschaut. Zuletzt sprach Dröge im MAZ-Interview zum Reformationstag von einer „offenen Kampfansage an unsere Kirche“.

Kirche: Wir sind oft der letzte Kulturträger im Dorf

Auf die aktuelle Parlamentsanfrage der Partei reagierte die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) jetzt. Es stelle sich die Frage, „ob die AfD die Arbeit der Kirchen im Land bisher überhaupt wahrgenommen hat“, heißt es in einer Stellungnahme gegenüber der MAZ. Die Kirchen seien wichtige Partner in der Bildung und in sozialen Belangen und kämpften um den Erhalt denkmalgeschützter Dorfkirchen. „In Brandenburg sind Kirchengemeinden im ländlichen Raum oftmals die letzten Kulturträger – auch wenn kein Bus mehr fährt, der Konsum geschlossen hat und der Arzt erst in der nächsten Stadt erreichbar ist.“ Das Land Brandenburg habe 1996 mit den evangelischen Kirchen einen Vertrag zur Förderung dieser Arbeit abgeschlossen. Dieser Vertrag habe sich grundsätzlich bewährt, heißt es in der Stellungnahme.

Zu den Staatsleistungen an die Kirche stellt die Kirchenleitung fest: „ Staatsleistungen sind keine Subventionen, sondern Rechtsverpflichtungen des Staates gegenüber den Kirchen nach den im 19. Jahrhundert erfolgten Enteignungen. Auch hier gilt: Verträge gelten auch dann, wenn sie alt sind.“ Die evangelische Kirche sei bereit, über eine Ablösung zu verhandeln. Das müsse aber auf Bundesebene erfolgen.

Konkret hat das Land an kirchliche Krankenhäuser im Jahr 2019 rund 17 Millionen Euro überwiesen, an kirchliche Schulträger 21 Millionen Euro. Den Religionsunterricht unterstützte das Land mit 9,5 Millionen Euro im Jahr. Die von der AfD angesprochenen Staatsleistungen summieren sich laut Landesregierung auf rund 18 Millionen Euro.

Die Regierung in Potsdam teilte in ihrer Antwort auf die Parlamentsanfrage mit, sie beabsichtige nicht, „bestehende Leistungspflichten zu ignorieren“.

Von Ulrich Wangemannund Igor Göldner