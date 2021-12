Brandenburg

Krach in der Brandenburger AfD: Der Potsdamer Landtagsabgeordnete Dennis Hohloch hat seinen Rücktritt aus dem Landesvorstand der Partei erklärt. „Ich halte den kommissarischen Landesvorstand für nicht fähig, die Probleme unseres Landesverbandes zu lösen, weshalb ich nach langer Überlegung und mit sofortiger Wirkung den Landesvorstand verlasse“, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Hohloch wollte sich am Freitag auf Nachfrage nicht öffentlich zu dem Schreiben äußern. Er saß als Beisitzer im Landesvorstand und ist Kreisvorsitzender in Potsdam.

Absage des Landesparteitag sei schädlich gewesen

Der Landesverband wird von den Vize-Landeschefs Birgit Bessin und Daniel Freiherr von Lützow kommissarisch geführt, nachdem dem früheren Landeschef Andreas Kalbitz im vergangenen Jahr vom Bundesvorstand und vom Bundesschiedsgericht die Parteimitgliedschaft aberkannt worden war.

„Ich nehme wahr, dass die Nicht- und Missachtung von Kritik und Bedenken in der Führung des Landesvorstands System hat“, kritisiert Hohloch in dem Schreiben. Zudem stellten „einzelne Personen ihre persönliche Agenda über das Wohl im Landesverband“. Dies wirke sich negativ auf die Stimmung der Mitglieder aus. „Die Entscheidung des Landesvorstands, den Landesparteitag abzusagen, erhöht und verlängert diese Spannungen zusätzlich“, schreibt Hohloch weiter.

Der Vorstand hatte im November kurzfristig einen Landesparteitag abgesagt, auf dem ein Nachfolger für Kalbitz gewählt werden sollte. Begründet wurde dies vom Vorstand mit Schwierigkeiten wegen der verschärften Corona-Regeln. Für den Landesvorsitz wollte neben Bessin auch der Bundestagsabgeordnete René Springer kandidieren.

Der stellvertretende Landeschef Daniel Freiherr von Lützow kommentierte das Ausscheiden Hohlochs so: "Herr Hohloch hatte durch seine vielfältigen Aufgaben als parlamentarischer Geschäftsführer nicht mehr so die Zeit, sich im Landesvorstand einzubringen." Dazu ergänzte von Lützow: "Ich danke ihm für seine langjährige Mitarbeit im Landesvorstand."

Von RND/dpa