Die Nachricht traf wie ein Paukenschlag, mit der in der AfD Brandenburg viele nicht gerechnet hatten. Der Verfassungsschutz stufte am Montag nicht einzelne Gruppierungen der Partei als rechtsextremen Verdachtsfall ein – wie bereits geschehen – sondern den gesamten Landesverband. Der Schritt der Behörde, der sicher nicht gänzlich ohne Vorwarnung kam, löste am Tag danach heftige Reaktionen aus. Vor allem bei den Abgeordneten der AfD im Landtag, die nun darüber rätseln, was eine Beobachtung der Partei mit nachrichtendienstlichen Mitteln nun für sie konkret bedeutet.

Wenn seine Stimme jetzt „zittrig“ klinge, habe das mit der Empörung zu tun, die er verspüre, gab beispielsweise Christoph Berndt kund, Wortführer des Cottbuser Vereins „Zukunft Heimat“ und einflussreicher Landtagsabgeordneter. Der Verfassungsschutz hatte Berndts Verein als „rechtsextremistisch“ eingestuft und der Truppe bescheinigt, diese stünde unter „neo-nationalsozialistischem Einfluss“.

Berndt sieht seinen Verein lediglich als „Bürgerbewegung“

Berndt sieht das natürlich völlig anders und nennt seinen Verein abermals eine „Bürgerbewegung“, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehe. „Wenn Zukunft Heimat oder auch ich als rechtsextremistisch bezeichnet werden, könnte ich laut lachen, wenn es nicht so ernst wäre. Das ist völlig aberwitzig“, meinte Berndt. Es gebe für extremistische Bestrebungen der AfD keine Belege, überdies sei die Begründung des Verfassungsschutzes dürftig.

Allzu genau lässt sich Jörg Müller, der Chef der Verfassungsschutzabteilung im Potsdamer Innenministerium, nicht in die Karten schauen, wie seine Behörde nun mit den Abgeordneten umgehen wird. Der „Kernbereich der Mandatsausübung“ sei durch das Grundgesetz geschützt, betonte er. Das bedeutet: Die Arbeit im und außerhalb des Parlaments zur Ausübung des Mandats müssen für den Geheimdienst tabu sein. Müller: „Wir beobachten nicht die Fraktion, sondern den Verdachtsfall extremistischer Bestrebungen im Landesverband Brandenburg.“ Und das könnten auch Fraktionsmitglieder sein, betonte der im Februar ins Amt gekommene oberste Verfassungsschützer im Land.

Vergleichbare Fälle gibt es in Brandenburg nicht. Müller sagt, eine Beobachtung unterliege den strengen Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit. Insgesamt sei das immer eine „schwierige Abwägung“, jeder Einzelfall müsse genau geprüft werden.

Hohloch : „Wir machen so weiter wie bisher“

Der amtierende Fraktionschef der AfD, Dennis Hohloch, der vorerst die Nachfolge von Ex-“Flügel“-Anführer Andreas Kalbitz übernahm, der aus der Partei ausgeschlossen wurde, aber weiter in der Fraktion tätig ist, würde gern wissen, wo die Trennlinie zwischen der Abgeordnetentätigkeit und der Freizeit von Abgeordneten verlaufe. „Natürlich beeinflusst das die Arbeit eines jeden Abgeordneten“, meinte er am Dienstag und sprach von „einem massiven Eingriff in die Arbeit eines Parlamentariers“.

Wie Berndt ist auch Hohloch massiv empört. Er nutzt dabei drastische Worte über den Verfassungsschutz, die in der AfD inzwischen Allgemeingut sind. Es handele sich um eine „Vorverurteilung“ und eine „Bespitzelung eines politischen Gegners durch die Regierung und das CDU-geführte Innenministerium“. Vermutet werden böse Absichten: Die stärkste Oppositionspartei in Brandenburg solle unterdrückt und die Regierung geschützt werden. Es fallen die Worte von einer „politischen Säuberungswelle“.

Einen Anlass zur Überprüfung der eigenen Position sieht Hohloch nicht – im Gegenteil. „Wir machen so weiter wie bisher“, sagte er. Es gebe keinen Grund, am Auftreten etwas zu ändern.

Intern hofft die AfD, über den Rechtsweg Erfolg zu haben. Gegen die Einstufung soll vor dem Landesverfassungsgericht geklagt werden.

Kein Sitz der AfD in Kontrollkommission des Landtags

Die anderen Fraktionen im Landtag sehen hingegen die Entscheidung des Verfassungsschutzes als folgerichtig und als Quittung für das Agieren der AfD an. SPD-Fraktionschef Erik Stohn sagte, die AfD in Brandenburg habe sich unter Andreas Kalbitz zum „Magneten für Rechtsextreme und rechte Kräfte“ entwickelt. Die Einschätzung des Verfassungsschutzes, wonach 40 Prozent der AfD-Mitglieder im Land sich dem „Flügel“ zugehörig fühlen, habe ihn erschrocken, so Stohn. Der als besonders radikal auftretende „Flügel“ hatte sich nach innerparteilichen Druck formal aufgelöst, die Behörden werten das aber als „Scheinauflösung“.

Dass die AfD noch einen Sitz in der Parlamentarischen Kontrollkommission ( PKK) bekommt, die den Verfassungsschutz kontrolliert, ist jetzt noch unwahrscheinlicher geworden. Die anderen Fraktion haben bislang alle Kandidaten der AfD als ungeeignet abgelehnt. Nötig ist eine Mehrheit der Stimmen im Landtag. Am Mittwoch versucht es die AfD erneut mit zwei neuen Kandidaten, darunter auch Landtagsvizepräsident Andreas Galau. Chancen werden ihm nicht eingeräumt.

