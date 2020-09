Potsdam

Die AfD in Brandenburg will im Landtag einen Untersuchungsausschuss zur Corona-Politik der rot-schwarz-grünen Landesregierung beantragen. Thema seien Versäumnisse und Fehler der Krisenpolitik des Landes, sagte der AfD-Abgeordnete Lars Hünich am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Der Antrag zur Einsetzung des Ausschusses soll in der kommenden Woche im Landtag gestellt werden.

Die AfD verfügt mit ihren 23 Abgeordneten über ausreichend Stimmen, einen solchen Ausschuss einzusetzen. Nötig ist ein Fünftel der Stimmen im Landtag. Es wäre der erste Untersuchungsausschuss, der auf Initiative der AfD ins Leben gerufen wird.

„Wir sind der Meinung, die Maßnahmen der Regierung waren nicht gerechtfertigt“, sagte Hünich. Die Eingriffe in die Freiheit der Bürger sei unverhältnismäßig gewesen.

Von Igor Göldner