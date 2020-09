Potsdam

Die verschärfte Maskenpflicht im Landtag infolge der Corona-Ansteckung eines Mitarbeiters der AfD-Fraktion wird vorerst nicht umgesetzt. Die AfD-Fraktion reichte gegen diese Anordnung von Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke ( SPD) eine Klage und einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Potsdam ein. Das teilte die Präsidentin zu Beginn der Landtagssitzung am Mittwoch mit. „Damit wird die Anordnung bis zu einer Entscheidung des Gerichts nicht vollzogen“, sagte sie.

Die Klage wurde von allen 23 Abgeordneten der AfD-Fraktion eingereicht. Die Landtagspräsidentin appellierte dennoch an die Abgeordneten: „Ich bitte Sie sehr herzlich und das sage ich seit Monaten, den Schutz zu tragen und sich und andere damit vor der Infektion zu schützen.“

Nach dem Corona-Fall in der AfD hatte die Präsidentin eine Allgemeinverfügung erlassen, die am Mittwoch in Kraft treten sollte. Danach war geplant, die bestehende Maskenpflicht zu verschärfen. Im Landtagsgebäude sollte in allen Räumen und Flächen des Gebäudes außer in der Tiefgarage grundsätzlich eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden.

In der Kantine, in Teeküchen und Beratungsräumen - also dem Plenarsaal oder Ausschussräumen - kann die Maske aber abgelegt werden, wenn der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten wird oder wie im Plenarsaal Plexiglas die Plätze der Abgeordneten trennt.

Verstöße sollten mit Bußgeld geahndet werden

Verstöße gegen die Maskenpflicht könnten mit einem Bußgeld in Höhe bis zu 5000 Euro geahndet werden, teilte die Landtagsverwaltung mit. „Zur Durchsetzung der Verpflichtung ist auch die Anwendung von Zwangsgeld in Höhe von bis zu 50 000 Euro möglich“, heißt es in der Verfügung weiter. Bei erstmaligen Verstößen sei ein Bußgeld in Höhe von bis 150 Euro denkbar.

Bisher mussten Abgeordnete und Mitarbeiter in weiten Bereichen des Gebäudes Masken tragen, zum Beispiel in Eingängen, Aufzügen, fremden Büros und Teeküchen.

Die AfD-Fraktion hatte der Landtagsverwaltung am vergangenen Donnerstag angezeigt, dass ein Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert ist. Alle Kontaktpersonen seien ins Homeoffice geschickt worden, hatte eine Sprecherin der Fraktion erklärt. Landtagssprecher Gerold Büchner ergänzte, die Allgemeinverfügung sei insbesondere vor dem Hintergrund der deutschlandweit steigenden Infektionszahlen erlassen worden.

Von Igor Göldner