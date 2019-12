Brandenburg errichtet Wildschweinzaun an Grenze zu Polen

Potsdam

Die Brandenburger Landesregierung stellt zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP) Elektrozäune entlang der polnischen Grenze auf. Das bestätigte das Verbraucherschutzministerium am Dienstag der MAZ.

Bei einem Treffen mit Verantwortlichen aus Polen und Mecklenburg-Vorpommern am Freitag vergangener Woche seit deutlich geworden, dass die Wildschwein-Seuche im Nachbarland derzeit kaum kontrollierbar sei und sich weiter ausbreite. Als Gegenmaßnahme sollen nun auf insgesamt rund 120 Kilometern Zäune aufgestellt werden um die Wildschweine aufzuhalten.

Zäune kosten rund 200.000 Euro

Finanziert werden sie aus Landesmitteln, aufgestellt werden sollen sie von den betroffenen Landkreisen. Die Zäune sollen insgesamt rund 200.000 Euro kosten und ergänzen die Zäune, die das Land bereits für den Fall vorhält, dass es einen ASP-Ausbruch in Brandenburg geben sollte. Mit einer Lieferung Zäune rechne man in den kommenden Tagen, aufgestellt werden sollen die Zäune noch in dieser Woche.

Lesen Sie dazu auch: Brandenburg stellt Schutzmaßnahmen gegen Schweinepest vor

Die mobilen Zäune seien schnell auf- und wieder abbaubar und nicht mit der massiveren Grenzanlage vergleichbar, die Dänemark zum Schutz gegen die ASP errichtet habe, hieß es aus dem Ministerium. Man sei sich auch bewusst, dass die Zäune nur eine Maßnahme unter vielen seien, um die Gefahr eines Ausbruchs der Seuche einzudämmen.

Seuche für Menschen ungefährlich

Für Menschen ist die Tierseuche ungefährlich. Beim ersten Nachweis bei einem Wild- oder Hausschwein sind allerdings Agrarexporte außerhalb der EU laut Bauernverband nicht mehr möglich. Die grenznahen Landkreise haben ihre Vorsorgemaßnahmen bereits verstärkt. Der größte Risikofaktor für eine Ausbreitung sind nach Ansicht des Bundeslandwirtschaftsministeriums Menschen, die etwa Lebensmittelreste wegwerfen.

Lesen Sie dazu auch: Interview mit Landestierarzt: „Es kann jeden Tag passieren“

Von Ansgar Nehls