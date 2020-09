Potsdam

Brandenburg hat den Bau eines festen Zauns gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) im Südosten an der Grenze zu Polen angekündigt. „Wir werden das jetzt bauen“, sagte Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Dienstag in Potsdam. Ihr Ressort stelle Mittel bereit, um den Landkreis zu unterstützen.

Darüber hinaus seien auch Landesmittel geplant, um „feste Zäune auch weiter in Richtung Norden zu bauen“, so die Ministerin. Bisherige Verhandlungen mit Polen über einen festen Zaun seien gescheitert. An der Grenze vom Süden bis Frankfurt (Oder) steht derzeit ein mobiler Elektrozaun mit einer Länge von 120 Kilometern.

Staatssekretärin fordert koordiniertes Vorgehen

Im Krisenstab in Potsdam war zudem die Staatssekretärin im Bundesagrarministerium, Beate Kasch, zu Gast. Das Ministerium hat von Brandenburg ein koordiniertes Vorgehen im Kampf gegen die ASP gefordert. „Wir haben die Erwartung an Brandenburg, dafür Sorge zu tragen, dass die zuständigen Vor-Ort-Behörden abgestimmt und einheitlich vorgehen“, sagte Kasch bei einer Sitzung des Zentralen Krisenstabs Tierseuchen in Potsdam. „Es ist Aufgabe des Landeskrisenzentrums Brandenburg, hier zu koordinieren und zu steuern.“ Dafür gebe es „umfassende Checklisten, Verfahrensanweisungen und Maßnahmenpläne“, so die Staatssekretärin.

Seit Dienstag sei ein Team von Tierärzten, die die EU-Kommission geschickt habe, in Brandenburg und lasse sich die Schutzmaßnahmen erläutern, sagte Nonnemacher. Die Ministerin kündigte auch die Einrichtung einer neuen technischen Einsatzleitung an, um die Zusammenarbeit mit Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Polizei, Veterinären und Verbänden zu verbessern.

Kritik an „dilettantisch“ aufgestellten Zäunen

Nach dem Einsatz von speziellen Suchhunden aus Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz zur bei der Suche nach Wildschweinkadavern vermisst der Landesjagdverband Brandenburg nach wie vor Anfragen von Land und Kommunen zur Unterstützung. „Leider gibt es bislang trotz unserer Angebote keine konkreten Anfragen. Brauchbare Hunde sollten bei den Jägern vor Ort ausreichend vorhanden sein“, sagte Präsident Dirk-Henner Wellershoff der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Jäger und Landwirte in Brandenburg fordern einen gemeinsamen und zentralen Krisenstab, der mit Kompetenzen ausgestattet sein muss. Nach wie vor bemängeln sie auch die aus ihrer Sicht „dilettantisch in die Landschaft“ gestellten Zäune, die für Wildschweine leicht zu überwinden seien.

Insgesamt wurden in der abgesperrten Zone bislang 33 tote Tiere geborgen. Bei 20 Wildschweinen – neun im Raum Schenkendöbern im Kreis Spree-Neiße und elf im Bereich Neuzelle im Kreis Oder-Spree – wurde eine Infektion mit der ASP nachgewiesen. Hausschweine sind bisher nicht betroffen. Die Tierseuche ist für Menschen ungefährlich, für Schweine fast immer tödlich.

