Afrikanische Schweinepest: Brandenburgs Bauern verlangen Krisenstab

Teltow

Der Landesbauernverband und der Landesjagdverband Brandenburg fordern ein koordiniertes Vorgehen bei der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Land. Bisher hätten die übergeordneten Behörden beim Bekämpfen der gefährlichen Tierseuche versagt. „Ich verlange, dass der Ministerpräsident einen Verantwortlichen benennt, der die Oberhoheit bekommt“, sagte Landesjagdpräsident Dirk-Henner Wellershoff am Freitag in Teltow. Dieser solle eigentlich schon am Montag bekannt sein.

Auch Landesbauernpräsident Henrik Wendorff will klare Regelungen der übergeordneten Landesbehörden. „Wir fordern einen gemeinsamen und zentralen Krisenstab, der auch mit Kompetenzen ausgestattet sein muss“, so Wendorff. „Man muss uns ein Angebot machen und in Handlungsoptionen umsetzen.“ Auch er würde sich wünschen, am Montag einen Anruf zu bekommen, damit Bauern- und Landesjagdverbände gemeinsam gegen die Tierseuche vorgehen könnten. Die alleinige Zuständigkeit der Landkreise für die Seuchenbekämpfung werde dem Problem nicht gerecht.

Ernteverbot für die Landwirte in der Gefahrenzone

Die ASP bedroht nicht nur die Schweinemast im Land, sondern auch die Felderwirtschaft. In der vom Land als gefährdetes Gebiet ausgewiesene Zone herrscht zum Beispiel Ernteverbot. Die Bauern dürfen dort ihre Felder nicht bearbeiten. Schweinemastbetriebe wiederum haben Probleme ihr Fleisch auch innerhalb Deutschland abzusetzen, wenn sie in gefährdeten Gebieten liegen.

„Die Landwirtschaftliche Arbeiten auf den Feldern und in den Ställen laufen derzeit auf Hochtouren“, so Bauernpräsident Wendorff. Zum Beispiel müssten derzeit Pflanzenschutzmaßnahmen getroffen werden. „Wir würden uns wünschen, dass man nicht über Einzelgenehmigungen ein langsames Anfahren ermöglicht,“ Feldarbeiten seien schlechthin nötig. Die Maßnahmen des Landes in den Gefährdungsgebieten seien überzogen.

Bernd Starick, Vorstand der Bauern AG Neißetal in der betroffenen Gemeinde Groß Gastrose ( Spree-Neiße), sagt, die Stimmung bei den Bauern der Region sei schlecht. Es geben keine klaren Signale der Landesregierung wie es mittelfristig weitergehen könne. Starick selbst schließt unter den gegebenen Vorschriften zum Beispiel flächendeckende Lockdowns für die Landwirtschaft nicht aus, sollte sich die Schweinepest weiter ausbreiten. Hinrich Gerwin, Gesellschafter der Jeßnigker Agrar GmbH in Schönewalde (Elbe-Elster), wiederum sieht die Schweinemast in Brandenburg in Gefahr. Laut Bauernverband gibt es derzeit schätzungsweise 900.000 Schweine im Land.

Verbraucherschutzministerin Nonnemacher weist Vorwürfe entschieden zurück

Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) wies den Vorwurf der Tatenlosigkeit am Freitag entschieden zurück. Die Sicherung des Kerngebiets rund um den ersten Fundort mit elektrischen Weidezäunen sei nur geschafft worden, weil man für den Ernstfall vorgesorgt habe. „Vom ersten Tag an stehen wir täglich mit den Landwirten und Jägern im direkten Austausch“, betont Nonnemacher. Tatsächlich gebe es im Verbraucherschutzministerium bereits einen Landeskrisenstab, zu dem Landesbauernverband, Bauernbund, Hybridschweinezuchtverband und Landesjagdverband eingeladen worden seien.

„Wir sorgen für einen direkten Informationsaustausch und sind offen für konstruktive Hinweise“, so Nonnemacher. Die angeordneten Maßnahmen seien für Landwirte schmerzhaft. „Aber es hilft allen Beteiligten, wenn wir diese notwendigen Maßnahmen gemeinsam umsetzen. Sie sind nötig, um die ASP in überschaubarer Zeit zu bekämpfen.“ Die Suche nach toten Wildschweinen laufe auf Hochtouren. Dazu würden Hubschrauber mit Wärmebildkameras und Drohnen eingesetzt. Ab Montag kämen sogar Hundestaffeln aus Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz hinzu.

Bauern- und Jagdverbände fordern festen Zaun

Die Bauern- und Jagdverbände selbst fordern als weiter Maßnahme einen sicheren, 1,5 Meter hohen Schutzzaun aus Doppelgitterstäben, die etwa 50 Zentimer in der Erde verankert sein müssten, um das ganze gefährdete Gebiet. Dieses betrifft derzeit drei Landkreise im Südosten. Dafür sollten Mitarbeiter des Landesbetriebs Forst eingesetzt werden. Außerdem halten Bauern und Jäger an der Forderung fest, einen Grenzzaun zu Polen zu installieren. Dieser müsse einen erneuten Eintrag der Schweinepest aus dem Osten verhindern, sollte die Bekämpfung von ASP im Land gelingen.

Deren koordinierte Bekämpfung geben die Verbände oberste Priorität. „Wir brauchen ganz klare Sammelstellen für Wildschweine“, sagt Jagdpräsident Wellerhoff. Das Land solle auch den Wildfleischmarkt durch Käufe stützen. Außerdem müssten Jäger mit Desinfektionsmitteln versorgt und ihnen bei der Desinfektion ihrer Fahrzeuge geholfen werden. Die fünf Jagdverbände des Landes bräuchten klare Handlungsempfehlungen. Es sei auch nicht sinnvoll, mit einem Trupp von 20 Mitarbeitern der Landesforst ein Gebiet in der Größe des Saarlandes nach Wildschweinen zu durchkämmen. „Das ist absurd. Da brauchen wir die Jäger.“

Bauernpräsident sieht Problem der Zuständigkeiten

Das größte Problem ist nach Ansicht von Bauernpräsident Wendorff, dass die Zuständigkeit eines Landkreises an seiner Grenze ende. Ein koordiniertes Vorgehen sei so schwer möglich. Die Schweinepest könne aber nur gemeinsam bekämpft werden. Deshalb müssten die Behörden mit den großen Verbänden jetzt in Dialog treten. Jagd- und Bauernverband rechnen nicht damit, dass die Schweinepest schnell zu bewältigen sein. „Es wird uns nicht gelingen, in sechs Monaten Normalität herzustellen“, so Bauernpräsident Wendorff. Tatsächlich rechnen die Landwirte mit einem jahrelangen Problem.

Von Rüdiger Braun