Afrikanische Schweinepest: Ein Drama mit Ansage

Potsdam

Die Schweinehalter in der Region sind schon seit einigen Jahren in Alarmbereitschaft. Langsam, aber stetig ist die Afrikanische Schweinepest näher gerückt. Nun ist die Katastrophe da. Erstmals ist das Virus in Nutztierbestände eingedrungen.

Es ist ein Drama für die betroffenen Tiere, die an der Seuche verendet sind oder gekeult werden müssen. Es ist ein Drama für Halter, deren Existenz steht auf dem Spiel steht, auch wenn die Tierseuchenkasse den Verlust ausgleicht.

Es ist schwer zu sagen, ob dieses Drama hätte verhindert werden können. Brandenburgs Landesregierung hätte durchaus früher mit dem Bau eines Schutzzauns beginnen müssen, und nicht erst, als der Erreger diesseits der Oder längst eingeschleppt war. Vor wenigen Tagen erst wurde der Zaunbau abgeschlossen. Trotzdem wurden bisher mehr als 1200 krepierte Wildschweine in Brandenburg gefunden.

Dass die Präventionsmaßnahmen aber unnütz gewesen wären, stimmt auch nicht. Ein dreiviertel Jahr ist es gelungen, die Ställe sauber zu halten und die Ausbreitung der Seuche nach Westen zu verhindern. Nun muss die Frage geklärt werden, wie der Erreger in die Kleinstbetriebe gekommen ist. Es spricht einiges dafür, dass Hobbyhalter und Kleinstbetriebe mit dem Seuchenschutz überfordert sind.

Von Torsten Gellner