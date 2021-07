Potrsdam

Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat den Vorwurf des Bauernverbands einer mangelhaften Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) zurückgewiesen. „Brandenburg hat alle auf Landesebene möglichen Maßnahmen zur Eindämmung der ASP getroffen und sehr zügig umgesetzt“, sagte Nonnemacher am Samstag.

Der Landesbauernverband sei beratendes Mitglied im Krisenstab des Landes und damit auch in strategische Entscheidungen eingebunden. „Die Seuche kann nur gemeinsam bekämpft werden.“ Gerade jetzt sei die Unterstützung der Verbände dringend nötig, wenn es darum gehe, bei Schweinehaltern – vor allem kleinen – dafür zu sorgen, dass die Sicherheitsmaßnahmen eingehalten würden.

Bauernpräsident fordert zentrale Seuchenbekämpfung

Landesbauernpräsident Henrik Wendorff hält eine zentrale Seuchenbekämpfung im Land für notwendig. Er hatte am Freitag bezweifelt, dass das Verbraucherschutzministerium geeignet sei und vorgeschlagen, dass das Agrarministerium die Aufgabe übernimmt. Nonnemacher entgegnete: „Unsere Krisenstrukturen sind etabliert und seit Jahren eingespielt.“ Alle Entscheidungen seien in enger Absprache zwischen den beteiligten Ressorts getroffen worden.

Kritik am Krisenmanagement der grünen Ministerin hatte es am Freitag auch von Seiten der Brandenburger Jägerschaft gegeben: „Die bisher getroffenen Maßnahmen der Landesregierung in Brandenburg haben ihre Wirkung verfehlt. Nun wird für alle offensichtlich, dass die zuständige Ministerin, Ursula Nonnenmacher, mit der Sachlage vollkommen überfordert ist“, so Dirk-Henner Wellershoff, Präsident des Landesjagdverbands Brandenburg (LJVB). „Der ASP-Krisenstab hat die Kontrolle verloren und läuft dem Seuchengeschehen abermals hinterher.“

In Brandenburg hatte die hochinfektiöse ASP erstmals in Deutschland auf Hausschweine übergegriffen. Betroffen sind ein Bio-Betrieb mit 200 Tieren in Neiße-Malxetal (Landkreis Spree-Neiße) und eine Mini-Haltung mit zwei Tieren in Letschin (Märkisch-Oderland). Am Samstag wurde ein weiterer Fall in einem Kleinstbestand gemeldet, er befindet sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums in der Nähe des Halters in Letschin.

Schweine in betroffenen Betrieben werden getötet

Die 200 Schweine im Bio-Betrieb sollten am Samstag getötet werden, die beiden Tiere bei dem Privathalter wurden bereits getötet und entsorgt. Auch die zwei erkrankten Schweine des Halters in Märkisch-Oderland müssen getötet werden, seine beiden anderen Tiere sind bereits verendet.

Die Interessengemeinschaften der Schweinehalter in den ostdeutschen Ländern hatten dem Bund und den Ländern Brandenburg und Sachsen Versagen bei der Bekämpfung vorgeworfen. Auch der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft hat sich in der Diskussion zu Wort gemeldet und fordert eine zügige Zusammenarbeit von Betrieb und Behörden sowie die Erarbeitung von Seuchen-Sicherheitskonzepten seitens der Politik, die dennoch die tiergerechte Haltung ermöglichen.

Von RND/DPA