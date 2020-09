Potsdam

Nach Bekanntwerden des ersten bestätigten Falls von Afrikanischer Schweinepest (ASP) bei einem Wildschwein befürchten Schweinehalter in Brandenburg eine Stigmatisierung ihrer Betriebe. Wie der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Schweinezucht Brandenburg (IGS), Hans-Christian Daniels, erklärte, hätten Schlachthöfe in Sachsen und Polen bereits Tiere aus Brandenburg zur Schlachtung abgelehnt. Dabei habe es sich nicht um Schweine aus der von den Behörden definierten Gefahrenzone gehandelt.

Am Mittwoch war bei Sembten (Spree-Neiße-Kreis) ein verendetes Wildschwein entdeckt worden, das an der ASP erkrankt war. Laut Bundesagrarministerium gibt es bislang keine weiteren Funde infizierter Tiere. Auch ein Überspringen des Virus auf einen Hausschweinbestand sei nicht bekannt, wie eine Sprecherin am Freitag in Berlin sagte.

Anzeige

19 Schweine haltende Betriebe in der Gefahrenzone

Im Spree-Neiße-Kreis und dem angrenzenden Landkreis Oder-Spree sind seit Donnerstag Krisenmaßnahmen angelaufen, um weitere Spuren zu suchen und eine Ausbreitung des Erregers zu verhindern. „Es gilt, negative Folgen für die Tierhalter und andere Landwirtschaftsbetriebe geringzuhalten“, sagte Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) am Freitag.

Weitere MAZ+ Artikel

In einem Radius von 15 Kilometer um die Fundstelle des Kadavers wurde eine Gefahrenzone eingerichtet. Am Freitag wurde zudem damit begonnen, in einem Radius von drei Kilometern um den Fundort elektrische Wildschutzzäune aufzustellen. Unter anderem dürfen Hausschweine, beziehungsweise deren Fleisch nicht aus dem gefährdeten Gebiet ausgeführt werden. Innerhalb dieser Zone befinden sich 19 Schweine haltende Betriebe.

Das gilt in der Gefahrenzone Rund um den Fundort auf der Grenze zwischen den Landkreisen Spree-Neiße und Oder-Spree wurde eine Gefahrenzone (Radius 15 Kilometer) und eine Kernzone (3 Kilometer) eingerichtet. Laut einer Mitteilung des Verbraucherschutzministeriums gilt in der Gefahrenzone künftig ein striktes Jagdverbot für alle Tierarten – um das Schwarzwild nicht aufzuscheuchen. Außerdem wird eine Kadaversammelstelle eingerichtet und die Sicherheitsmaßnahmen aller schweinehaltenden Betriebe werden überprüft. Auf den Maisfeldern darf außerdem nicht mehr geerntet werden – ebenfalls um das Schwarzwild nicht aufzuscheuchen. Außerdem werden alle Jäger informiert und im Landeslabor Berlin-Brandenburg wird das gefundene Tier weiter analysiert, um die genaue Herkunft näher zu bestimmen.

Doch schon jetzt haben Schweinehalter aus ganz Brandenburg Probleme, ihre Tiere an Schlachtbetriebe zu verkaufen, sagt IGS-Vorsitzender Daniels. Er habe am Freitag von fünf Brandenburger Mastbetrieben – alle außerhalb der ASP-Gefahrenzone – erfahren, die ihre Schweine nicht hätten weiterverkaufen können. Für Daniels ein erstes Anzeichen, dass Schweinebauern aus Brandenburg mit dem Auftreten der Seuche „stigmatisiert“ werden.

Einer der betreffenden Schlachthöfe ist der Tönnies-Schlachthof im sächsischen Weißenfels. Auf Anfrage erklärt ein Sprecher des Unternehmens, dass man weiterhin Schweine aus Gebieten annehme, die „nicht behördlich gemaßregelt“ seien. Allerdings habe man als Vorsichtsmaßnahme „Lieferungen aus der Region rund um den Fundort vorerst verschoben“. Wie groß diese Region sei, ließ der Tönnies-Sprecher offen.

Drastischer Preisverfall für Schweinefleisch binnen zwei Tagen

In der Branche wächst die Furcht vor einer langanhaltenden wirtschaftlichen Krise. Mit dem Auftreten der ASP sind die Preise für Schweinefleisch drastisch eingebrochen. Kostete ein Kilogramm Schweinefleisch am Mittwoch noch 1,47 Euro, sank der Preis bis Freitag auf 1,27 Euro. Bei einem Preis von unter 1,35 Euro pro Kilogramm arbeite ein Mastbetrieb nicht mehr wirtschaftlich, erklärt Hans-Christian Daniels. „Und das ist noch nicht das Ende vom Lied“, sagt Daniels.

In der Branche wächst die Furcht vor einer langanhaltenden wirtschaftlichen Krise. Mit dem Auftreten der ASP sind die Preise für Schweinefleisch drastisch eingebrochen. Kostete ein Kilogramm Schweinefleisch am Mittwoch noch 1,47 Euro, sank der Preis bis Freitag auf 1,27 Euro. Bei einem Preis von unter 1,35 Euro pro Kilogramm arbeite ein Mastbetrieb nicht mehr wirtschaftlich, erklärt Hans-Christian Daniels. „Und das ist noch nicht das Ende vom Lied“, sagt Daniels.

Südkorea stoppt Importe von deutschem Schweinefleisch

So bedroht die Seuche vor allem das Exportgeschäft. Südkorea stoppte als erstes Land den Import von deutschem Schweinefleisch, weitere Länder dürften diesem dem Beispiel bald folgen. Größter Abnehmer für deutsches Schweinefleisch ist China, dessen eigene Schweinefleisch-Produktion bereits durch die ASP stark beeinträchtigt wurde. Die Branche mit einem Jahresumsatz von rund 30 Milliarden Euro beschäftigt Hunderttausende Menschen in Deutschland.

Mit Blick auf drohende Einschränkungen im globalen Handel mit Schweinefleisch liefen Gespräche mit Nicht-EU-Staaten. Ziel ist, Einfuhrstopps für Lieferungen aus Deutschland wegen der Schweinepest nur auf Betriebe aus betroffenen Regionen zu begrenzen. Der Verband der Fleischwirtschaft mahnte zur Eile. Neben der akuten Seuchenbekämpfung sollten „schnellstmöglich Vereinbarungen mit Drittländern zur Wiederaufnahme des Handels mit Schweinefleisch“ getroffen werden.

Lesen Sie auch: Das macht die Afrikanische Schweinepest so bedrohlich

Die Experten des Versicherers Münchener und Magdeburger Agrar rechnen nach dem ersten bestätigten Fall mit weiteren infizierten Tieren. „Wildschweine leben in Rotten“, sagte Martin Stricker, Leiter Schaden Tierversicherung des zur Allianz gehörenden Unternehmens, in München. „Man kann also davon ausgehen, dass die Rotte, zu dem das Tier gehörte, auch infiziert ist.“ Jedoch geht die Versicherung davon aus, dass eine weitere Verbreitung bei konsequentem Einschreiten der Behörden verhindert werden kann. „Wir sehen die Chance, dass das genauso schnell eingedämmt wird wie in Belgien und Tschechien.“

Von Feliks Todtmann