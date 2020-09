Bleyen

Die Afrikanische Schweinepest hat sich in Brandenburg weiter ausgebreitet. Erstmals wurde ein totes infiziertes Wildschwein im Landkreis Märkisch-Oderland außerhalb des bisherigen Gefahrengebiets entdeckt, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Das nationale Referenzlabor, das Friedrich-Loeffler-Institut, habe die Tierseuche bestätigt. Ein Jäger habe das Tier an der polnischen Grenze erlegt. Hinzu kam nach Angaben des Bundesagrarministeriums ein neuer Fall im bisherigen Kerngebiet um die früheren Funde – damit sind insgesamt 38 infizierte Wildschweine bestätigt.

Am späten Vormittag informiert Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) über die aktuelle Lage.

Von MAZonline/dpa