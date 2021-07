Potsdam

Am Freitag ist zum ersten Mal in Brandenburg die Infektion eines Hausschweins mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bekannt geworden. Die Krankheit ist für den Menschen ungefährlich, für die Tiere ist das hochansteckende Virus allerdings in der Regel unheilbar und tödlich. Bisher hatten sich in Brandenburg nur Wildschweine mit dem Erreger angesteckt.

Bei dem jetzt betroffenen Hof handelt es sich um einen Bio-Betrieb im Landkreis Spree-Neiße. Dass die Haltungsform etwas mit dem Infektion zu tun hat, hält der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) dabei für unwahrscheinlich: „Der betroffene Bio-Betrieb durfte seine Tiere aufgrund einer amtlichen Anordnung schon seit September nicht mehr aus dem Stall lassen, weshalb die artgerechte Auslaufhaltung nicht als spezifischer Grund für die Ansteckung des Tieres infrage kommt. Die üblichen strengen Infektionsschutzmaßnahmen, die für alle Betriebe gelten, hatte der Hof eingehalten. Es muss deshalb von Infektionsquellen ausgegangen werden, die auch konventionelle Schweinehalter betreffen können“, heißt es in einer am Samstag veröffentlichten Pressemitteilung.

Seuchenschutz ausbauen

Der Spitzenverband fordert nun eine zügige Zusammenarbeit von Betrieb und Behörden, um die Eintragspfade der ASP aufzuklären sowie die Entwicklung von Seuchen-Sicherheitskonzepten. Diese sollten „auf die einzelbetrieblichen Gegebenheiten Rücksicht nehmen und zugleich tiergerechte Haltungsverfahren ermöglichen, wie sie in Bio-Betrieben praktiziert werden. Es gilt also beide Ziele zu kombinieren: größtmöglichen Schutz vor der Ausbreitung von Tierseuchen und artgerechte, für das Tierwohl unerlässliche Haltungsformen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Einen Impfstoff gegen die Afrikanische Schweinepest gibt es bisher nicht. Die Entwicklung wird Experten zufolge auch noch ein paar Jahre dauern. Aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass infizierte Wildschweine weiter von Haus- und Nutztierbeständen ferngehalten werden. „Wir fordern die Bundesregierung auf, verstärkt in die Entwicklung von Impfstoffen zu investieren. Andere Tierseuchen, wie die Europäische Schweinepest, haben gezeigt, dass hier Erfolge möglich sind. Allerdings braucht es dann auch eine konsequente Anwendung der Impfstoffe. Diese dem Tierwohl und der Tiergesundheit dienende Maßnahme darf nicht durch wirtschaftliche Interessen am Fleischexport verhindert werden“, positioniert sich der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.

Von MAZonline