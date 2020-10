Potsdam

Die Afrikanische Schweinepest breitet sich in Brandenburg weiter aus. In mittlerweile drei Landkreisen wurden infizierte Tiere gefunden – und umfangreiche Maßnahmen getroffen um die Seuche einzudämmen. So dürfen Landwirte ihre Felde nicht mehr bestellen und in der Kernzone gilt ein Betretungsverbot.

Eine der wichtigsten Aufgaben ist dabei die Suche nach sogenanntem Fallwild. Nur wenn alle infizierten Kadaver gefunden werden, kann sicher gestellt werden, dass sich keine weitere Wildschweine an den toten Tieren infizieren. Aber auch normale Bürger können beim Spaziergang im Wald tote Tiere finden – ein Überblick, was dann zu tun ist.

Anzeige

Was ist zu tun, wenn man ein totes Wildschwein findet?

Die wichtigste Regel: Wer tote Wildschweine im Wald oder auf dem Feld findet, sollte diese unbedingt melden. Auf jeden Fall muss das zuständige Veterinäramt sofort informiert werden. Die jeweiligen Ämter mit Telefonnummern und den zuständigen Amtstierärzten sind hier gelistet. Wer den für das Gebiet zuständigen Jäger kennt, sollte diesen auch anrufen.

Die zweite Regel: Das Tier sollte nicht angefasst werden. Der Erreger ist extrem hartnäckig und hält sich in verschiedenen Umgebungen zum Teil über Wochen und Monate. Wer in Kontakt mit dem Tier gekommen ist, muss Stiefel und Kleidung ausgiebig desinfizieren. Nur so kann verhindert werden, dass das Virus weiter getragen wird. Gefährlich ist es für den Menschen aber nicht – auch dann nicht, wenn infiziertes Fleisch gegessen wird.

Woran erkennt man, dass lebende Wildschweine infiziert sind?

Bei Wildschweinen wie auch bei Hausschweinen führt eine Infektion zu schweren Symptomen, wie Fieber, Schwäche, Fressunlust, Bewegungsstörungen und Atemproblemen. Tiere, die erkrankt sind, zeigen teilweise eine verringerte Fluchtbereitschaft oder sind anderweitig auffällig, zum Beispiel desorientiert oder kaum in Bewegung. In der Regel sterben infizierte Tiere innerhalb von zwei bis drei Tagen.

Eine Infektion muss aber nicht gleich erkennbar sein. So ist das erste Wildschwein, das im Landkreis Märkisch Oderland entdeckt wurde, von einem Jäger geschossen wurde. Dieser bemerkte das Virus allerdings erst, als er das Tier aufbrach. Die Schweinepest verändert auch die inneren Organe stark.

Wie ist das Virus nach Brandenburg gekommen?

Das ist noch nicht klar. Da alle Fundorte bislang relativ dicht an der polnischen Grenze liegen, liegt der Verdacht nahe, dass Tiere aus dem vom Virus stark betroffenen Nachbarland über die Grenze gewandert sind und das Virus eingeschleppt haben.

Sicher kann das aber nicht gesagt werden. Denn auch sogenannte Sprunginfektionen sind möglich. Menschen können minimale Spuren des Erregers im Profil ihrer Schuhe über Kilometer weitertragen. Auch weggeworfene Wurstbrote mit infiziertem Fleisch kommen als Übertragsungsweg in Frage. In Belgien zum Beispiel brach die Seuche aus, ohne dass eines der Nachbarländer zuvor einen Fall registriert hatte.

Der Weg der Seuche durch Europa ist dagegen relativ gut rekonstruiert. Wie die Tierseuche auf den Kontinent kam, lesen Sie hier.

Wie hoch ist die Gefahr für Hausschweine?

Der Brandenburger Landestierarzt Stephan Nickisch hält ein Überspringen der Afrikanischen Schweinepest auf Hausschweine auch künftig für vermeidbar. „Es besteht natürlich immer die Gefahr, dass der Erreger aus der Umwelt in Hausschweinebestände eingeschleppt wird“, sagte Nickisch in Potsdam. Das Virus sei nicht hochansteckend. „Man kann sich durch entsprechende Biosicherheitsmaßnahmen (...) vor dem Eintrag schützen.“

Der Landestierarzt nannte als Beispiele das Wechseln der Kleidung beim Betreten von Ställen und die Begrenzung des Personenkreises, der in einen Stall darf. „Genau das versuchen wir auch durch Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen und Kontrolle durch die Veterinärämter in den Restriktionsgebieten hinzubekommen“, sagte Nickisch.

Von Ansgar Nehls