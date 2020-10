Potsdam

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist wohl schon mindestens seit Juli nach Brandenburg eingeschleppt worden. Das haben Untersuchungen an gefundenen Tierskeletten ergeben, teilte das Verbraucherschutzministerium am Donnerstag in Potsdam mit. Nach dem ersten Fund eines infizierten Tieres außerhalb der Gefahrenzone im Landkreis Märkisch-Oderland am Mittwoch ist dies die nächste schlechte Nachricht im Kampf gegen die Tierseuche.

Demnach wurden bei der Suche nach weiteren Tierkadavern rund um die ersten Funde im Südwesten von Neuzelle ( Oder-Spree) vier Tierskelette gefunden worden, die bereits schon so weit verwest waren, dass sie dort acht bis zehn Wochen gelegen haben müssen. Das haben Untersuchungen des Friedrich-Loeffler-Instituts für Tiergesundheit ergeben. Da die Skelette am 18. und 19. September gefunden worden, müssen die Tiere bereits in der ersten Juli-Hälfte gestorben sein. Wildschweine sterben innerhalb von zwei bis drei Tagen an der Krankheit. Für Menschen ist die Seuche ungefährlich.

Wahrscheinlichkeit schneller Eindämmung sinkt weiter

Damit verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Schweinepest auf ein kleines Gebiet regional begrenzt bleibt. Denn der Erreger ist hartnäckig und verbreitet sich schnell. Da der erste ASP-Fall in Brandenburg erst am 10. September entdeckt wurde, muss die Seuche sich mindestens den gesamten August und einige Wochen im Juli in der Region unbemerkt verbreitet haben. Wie weit sie bereits gekommen ist, ist noch unklar. Es ist auch noch nicht sicher, ob der Zeitraum der Einschleppung nicht sogar noch früher liegen könnte.

Die Staatssekretärin im Verbraucherschutzministerium und Leiterin des Landesweiten Krisenstabes Anaa Heyer-Stuffer sagte: „Wir stehen am Anfang dieser Tierseuche und müssen uns im Kampf gegen die ASP auf einen langwierigen Prozess einstellen“.

Bauern befürchten Verluste auf ihren Feldern

Die Landwirte in den von Afrikanischer Schweinepest betroffenen Brandenburger Landkreisen befürchten derweil zunehmend Einkommensverluste. „Durch regionale Bearbeitungsverbote kommen wir nicht auf die Felder“, sagte ein Sprecher des Landesbauernverbandes am Donnerstag auf Anfrage. Es müsse dafür eine Entschädigung geben, deren Höhe aber noch nicht beziffert werden könne. Die Zeitpläne drückten, die Saat müsse in den Boden, sonst gebe es im kommenden Jahr keine Ernte.

Derzeit gilt in einem gefährdeten Gebiet mit einem Radius von 20 bis 25 Kilometern um den Fundort des ersten infizierten Tieres in Schenkendöbern in den Landkreisen Spree-Neiße, Oder-Spree und Dahme-Spreewald ein vorläufiges Verbot für die Nutzung von Agrar- und Forstflächen. Nach dem jüngsten Fund im Landkreis Märkisch-Oderland ist auch das Areal um den den Fundort Bleyen betroffen. Insgesamt gibt es aktuell 38 ASP-Fälle in Brandenburg. Seit Freitag unterstützt auch die Bundeswehr bei der Suche nach Fallwild.

