Agrar-Debatte: Landnutzer wehren sich gegen Verunglimpfung konventioneller Landwirte

Potsdam

Die Neuausrichtung der Landwirtschaft zu mehr Natur- und Umweltfreundlichkeit wird weiter kontrovers diskutiert. Am Rande der Grünen Woche gab es am Samstag erneut eine Großdemonstration Tausender Menschen unter dem Motto: „Wir haben es satt“.

Der Vorsitzende des Forum Natur Brandenburg, Gernot Schmidt, warnte am Wochenende vor einer zunehmenden Verunglimpfung von konventionellen Landwirten. „Wenn es uns gelingt, das zu beseitigen, wäre das ein großer Erfolg“, sagte Schmidt der MAZ. Er sprach sich für ein Nebeneinander von konventionellen Betrieben und Bio-Firmen. Beide hätten oft die gleichen Probleme. Die wachsende Ressourcenknappheit ließe sich auf Dauer aber nicht „mit Romantik“ bekämpfen, sondern nur mit Innovation und technologischer Entwicklung in der Landwirtschaft, betonte Schmidt, der Landrat in Märkisch-Oderland ist.

Das Forum Natur, ein Zusammenschluss von Landnutzer-Verbänden des ländlichen Raums wie Landwirten, Förstern, Jägern und Fischern, setzt auf den Dialog mit den Verbrauchern, wie Geschäftsführer Gregor Beyer betonte. Viele Landwirte seien auf die Straße gegangen, weil sie sich von der Politik nicht ernst genommen fühlten, so Beyer.

Lob für neuen Grünen-Agrarminister Vogel

Er begrüßte die Ankündigung des neuen brandenburgischen Agrarministers Axel Vogel (Grüne), die Umstellung in der Landwirtschaft durch Kooperation zu erreichen. „Der neue Minister ist deutlich dialogorientierter als frühere Ressortschefs.“ Die spannende Frage sei aber nun, was er daraus mache. Beyer sieht gute Chancen, gemeinsame Lösungen zu finden.

Die Grünen-Landesvorsitzende in Brandenburg, Julia Schmidt, sagte am Wochenende, für viele Landwirte sei die Umstellung auf ökologische Landwirtschaft kein einfacher Schritt. Es gehe aber nur gemeinsam mit den Landwirten. „Wir strecken ihnen die Hand zum Dialog aus“, betonte die Grünen-Politikerin.

Protestnote an Ministerin Klöckner

Nach Angaben der Veranstalter nahmen 27.000 Menschen an der „Wir haben es satt“-Demonstration für eine umweltfreundlichere Landwirtschaft teil. Angeführt wurde der bunte Zug aus Bauern, Klima- und Tierschützern sowie Vertretern zahlreicher Organisationen von rund 150 Traktoren. Auf Plakaten waren Forderungen wie „Subvention nur für Bio!“ und für den Erhalt der Artenvielfalt auf deutschen Äckern zu lesen. Das Bündnis übergab eine Protestnote an Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU), in der ein gerechter Handel und der Schutz bäuerlicher Betriebe auf der ganzen Welt gefordert wurde.

Bereits am Freitag waren 400 Traktoren durch Berlin gerollt. Das Bündnis „Land schafft Verbindung“ hatte deutschlandweit zu Demonstrationen aufgerufen. Der Protest richtete sich unter anderem gegen neue Düngevorschriften.

Am Montag findet auf der Grünen Woche unter dem Berliner Funkturm, die noch bis zum 26. Januar geht, der Brandenburg-Tag statt.

Von Igor Göldner