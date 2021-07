Bahnitz

Die Freiheit scheint manchmal grenzenlos zu sein. Zum Beispiel wenn der albanische Künstler Adrian Paci sich im Sonntagsanzug auf ein Sterbebett legt und sich von seiner Mutter mit den traditionellen Ritualen eines Klageweibes betrauern lässt, um anschließend putzmunter wieder aufzustehen.

Nicht nur eine provokante Anspielung auf die Ikonografie der christlichen Wiedergeburt, sondern vor allem die Darstellung des anmaßenden Gedankens, dass es dem modernen Menschen möglich sein könnte, der Todeserfahrung schon mal im Leben ein wenig vorzufühlen, ohne dieses wirklich verlassen zu müssen. Ein Versuch, mit dem Mittel der Simulation die faktischen Grenzen von Freiheit und Selbstbestimmung zu überschreiten.

21 zeitgenössische Künstler in Bahnitz

Zu sehen sind diese Szenen derzeit auf einem Video in einer Ausstellung in dem kleinen Dörfchen Bahnitz im Havelland. Dort haben sich vor Jahren Künstler und Kunstliebhaber zum Kunstverein Bahnitz zusammengetan, um regelmäßig Werke zeitgenössischer Kunst zu zeigen.

Kurator ist seit 2010 der in dem 175 Einwohner zählenden Örtchen westlich des Havelsees lebende Künstler Bodo Rau, dessen Stahlskulpturen vor der dortigen Kunsthalle zu sehen sind. Drinnen findet auf zirka 500 Quadratmetern jedes Jahr eine Schau statt, die sich, so Rau, „mit gesellschaftlich relevanten Fragen auseinandersetzen soll“. Bevor er sich in Bahnitz niedergelassen hat, hat der heute 65-Jährige viele Jahre in Spanien gelebt und schon dort häufiger Ausstellungen kuratiert.

Der Mann hat also internationale Kontakte. Und das kommt dem kleinen Bahnitzer Kunstverein zu gute. Sein Konzept: Eine gesunde Mischung aus Stars der Kunstszene und regionalen Künstlern. Sie zeigen Arbeiten zu Themen wie neue Landlust (2018), Grenzen (2019) oder Vorstellungen von einer heilen Welt (2020). Und in diesem Jahr eben zu Freiheit. Ein Thema, das in Zeiten von Corona-Beschränkungen und Querdenker-Protesten wie gerufen kommt.

Die Freiheit, frei zu sein

Genau genommen lautet der Titel der Schau „Die Freiheit, frei zu sein“ nach einem Buchtitel von Hannah Arendt. Die deutsch-amerikanische Philosophin denkt darin über den historischen Wandel unserer Vorstellungen von Freiheit nach, über eine Freiheit, die damit immer zugleich an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Denn Freiheit beginnt immer da, wo wir selbstbestimmt über etwas entscheiden können und sie endet da, wo dies nicht mehr möglich ist.

In der Bahnitzer Ausstellung werden solche Fragen von 21 Künstlern bearbeitet, darunter weltbekannte Akteure wie der Chinese Ai Weiwei, die Israelin Shira Wachsmann oder die in der Prignitz arbeitende Cornelia Schleime. Zugleich sind regionale Größen wie etwa die im Havelland lebende Malerin und Keramikerin Ulrike Hogrebe oder die Bildhauerin Christa Biederbick vertreten, die direkt in Bahnitz ein Atelier hat.

Und wie das von guter Kunst zu erwarten ist, wird das Thema von einigen ganz grundsätzlich angegangen. Denn die absoluten Grenzen der menschlichen Freiheit sind nun einmal Geburt und Tod. Über die Tatsache der eigenen Existenz gibt es nichts zu entscheiden. Der Mensch ist in die Welt geworfen und damit zur Freiheit verdammt, wie der französische Philosoph Jean-Paul Sartre konstatierte. Über sein Ende kann er allerdings im Prinzip sehr wohl entscheiden.

Biancas Patricia Isensee stellt existenzielle Fragen

Was das bedeutet, zeigt die deutsch-polnische Fotokünstlerin Bianca Patricia Isensee. Sie hat Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Menschen, die sich selbst getötet haben, aus Gerichtsakten bearbeitet. Die jeweiligen Personen sind nicht zu erkennen. Dafür spiegelt sich der Betrachter selbst, wenn er etwa auf eine in sich zusammengesunkene Person blickt, vor der eine Pistole liegt. Was bedeutet das, wenn ein Mensch so eine endgültige Entscheidung trifft? Nicht nur für sich, sondern auch für die Anderen, die sich mit ihm möglicherweise verbunden fühlen? Freiheitsfragen sind eben immer auch moralische Fragen.

Und damit Fragen nach der Freiheit des Anderen. Bis ins Extrem dekliniert dies das feministische Künstlerinnen Duo Anetta Mona Chisa & Lucia Tkacova aus Serbien durch. Wie viel Nähe zum Anderen verträgt die individuelle Freiheit und wo stößt sie an ihre Grenze? Die Schau zeigt ein Video einer ihrer Performances, bei der beide sich im wahrsten Sinne des Wortes aneinander binden.

Das serbische Duo fragt nach den Bedingungen kollektiver Freiheit

Mit Seilen umschlingen sie erst die eigenen Körper, fesseln sich dann an Füßen und Händen, bis sie das Kunststück fertig bringen, sich noch aneinander zu ketten. Am Ende liegt ein verschnürtes Menschenpaket auf dem Boden, für das die minimalste Bewegung nur noch durch koordinierte Anstrengungen möglich ist. Anschaulicher kann man kaum die Bedingungen kollektiver Freiheit illustrieren.

Nicht alle Beiträge gehen freilich das Thema so existenziell an. Freiheit ist schließlich auch eine politische Kategorie und als solche hat sie eine Geschichte der Siege und Niederlagen. Der an der Dresdner Hochschule für Bildende Künste unterrichtende Österreicher Christian Sery hat in den Eingangsbereich der Ausstellung metallene Bauzäune gestellt und mit Plastikplanen behängt, auf denen nicht nur bekannte historische Daten der Freiheitskämpfe wie 1789, 1848, 1917 oder 1989 vermerkt sind. Dazwischen tauchen auch Jahreszahlen von weitgehend unbekannten Ereignissen auf, die daran erinnern, dass Freiheit keine feste Größe, sondern immer umkämpft ist.

Christa Biederbick erinnert an Pussy Riot

Darauf verweisen auch die lebensgroßen Figuren der russischen Punkband Pussy Riot, die Christa Biederbick in den Raum gestellt hat. Von Ai Weiwei stammt ein Foto, das den Blick durch ein Fernrohr auf ein Flüchtlingsboot im ägäischen Meer zeigt. Daneben illustriert ein dokumentarisches Video des ungarischen Künstlers Antal Lux dessen Fluchtgeschichte nach dem von den Sowjets niedergeschlagenen Volksaufstand von 1956. Shira Wachsmann lässt den Zuschauer einen mannshohen Vogelkäfig betreten und spielt ihm über Kopfhörer zwitschernde Stimmen ein.

Die unter anderem von Sascha Anderson, einem ihrer besten Freunde, zu DDR-Zeiten bespitzelte Malerin und Konzeptkünstlerin Cornelia Schleime zeigt Bearbeitungen ihrer Stasi-Akten. Bewertungen ihres angeblichen Lebenswandels darin kommentiert sie mit vermeintlich privaten Bildern. Ihre Inszenierung in der Pose eines Pin-Up-Girls etwa ist nicht nur ein nachträglicher Akt des Widerstandes gegen Verleumdungen und der Selbstermächtigung der eigenen Geschichte, sondern verweist zugleich auf die grenzenlose Fantasie und schriftstellerische Freiheit jener Spitzel.

Kurt Buchwald verstellt den Blick

Freiheit ist eben immer auch an unterschiedliche Perspektiven gebunden und deshalb nicht ein für allemal dasselbe. Manchmal muss sie auch erst entdeckt werden. Der Foto- und Aktionskünstler Kurt Buchwald ist unter anderem mit einem Foto vom Brandenburger Tor vertreten, das er von der Ostseite gemacht hat. Im Zentrum des Bildes ist allerdings der Oberkörper des Künstlers zu sehen, der den Blick auf das Berliner Wahrzeichen versperrt. Manchmal steht man sich eben auch selbst im Weg.

Von Mathias Richter