Potsdam

Handys haben im Konzertsaal nichts verloren. Statt Anrufe oder Push-Nachrichten zu empfangen, sollen sich hier Ohren und Augen ganz auf das sensible Bühnengeschehen ausrichten. Was aber, wenn die Musiker eines Orchesters während ihrer Aufführung selbst am Handy rumspielen?

Halb Ton, halb Geräusch

Zum opulenten Abschluss der Festwoche der Kammerakademie Potsdam (KAP) steht am 2. April 2022 zwischen einer Orchesterfantasie von Robert Schumann und einem Cello-Konzert von Arthur Honegger eine Uraufführung auf dem Programm, bei der ausdrücklich verlangt wird, dass die Musiker ihre Handys rausholen und stellenweise als Instrument einsetzen.

Die Komposition „für Orchester und Smartphones“ hat sich Alex Nowitz ausgedacht. Der 53-jährige Komponist und Performancekünstler sitzt in der Küche in seiner Potsdamer Wohnung in der gediegenen Nauener Vorstadt und schlägt die Partitur auf. „Starte Audiofile 1“ steht da als Anweisung über den Notenlinien, während einzelne Instrumente lange, leiser werdende Akkordtöne halten: „halb Ton, halb Geräusch“ .

„Vom Glühen der Glut“

Was für Geräusche die smarten Handylautsprecher in den Konzertsaal spielen, soll eine Überraschung sein. Nur so viel: Sie passen zum Titel des fünfminütigen Werkes „Vom Glühen der Glut“. Der bezieht sich wiederum auf die gewachsene Zusammenarbeit von Alex Nowitz mit der KAP, denn es ist schon seine fünfte Auftragsarbeit für den Klangkörper. Die erste, das Streichquartett „Unruhe ist in den Gräsern“, führte im Jahr 2000 noch das Persius-Ensemble auf, um das sich dann wenig später das neue Hausorchester des gerade fertig gestellten Nikolaisaals formierte.

Stimme und Körper

Alex Nowitz ist gerade dabei, seine Koffer zu packen. Im April tritt er ein dreimonatiges Stipendium in der Villa Aurora in Los Angeles an. Vor allem als innovativer Stimmkünstler hat sich der Potsdamer in der global vernetzten Neue-Musik-Szene einen Namen gemacht. Bei einem europäischen Wettbewerb in Göteburg errang Nowitz 2009 den ersten Preis. Seither gastiert er auf vielen Festivals. Das Studio für „Electro-Instrumental-Music“ in Amsterdam entwickelte mit ihm das „Strophonion“, ein mit Sensoren ausgestattetes Instrument, mit dessen Live-Elektronik sich stimmliche Äußerungen durch Gesten effektvoll steuern lassen. Das verleiht seinen Auftritten eine Theatralik, die verdeutlicht, wie eng der Kontakt der Stimme zum Körper ist. Dabei möchte Nowitz das Phänomen demonstrieren, dass es dem einzelnen Menschen möglich ist, mit oder ohne technologische Hilfsmittel vielstimmige Klänge und Gesänge anzustimmen.

Bobby McFerrin lässt grüßen

„Mir geht es um die Erforschung eines Terrains, das ich selber zum Teil noch nicht kenne“, erklärt er. Um anzudeuten, was er meint, gibt Nowitz plötzlich ganz ungewöhnliche, komplexe Laute von sich, die er mit dem Kehlkopf und dem ganzen Stimmapparat erzeugt. Die ausgestoßene Luft nutzt er obendrein noch für Pfeifgeräusche. Anders als etwa Bobby McFerrin („Don’t Worry Be Happy“), der seine außerordentlichen Gesangstechniken als Unterhaltungskünstler einsetzt, möchte Alex Nowitz in die Grenzbereiche der menschlichen Stimme vordringen und sie auskundschaften.

Doch wie kommt man überhaupt auf so ein Thema? Der 1968 in Niederbayern Geborene entstammt keinem besonders musikalischen Elternhaus. Lediglich seine Tante, die regelmäßig die Kirchenorgel spielte, war ein Vorbild für ihn. Als Achtjähriger erhielt er für drei Jahre Orgelunterricht. „Das war eine gute und umfassende Schule, weil man lernt, alle vier Extremitäten einzusetzen, um die Orgel als Gesamtheit spielen zu können“, so Nowitz. Die Jugendjahre machte er dann viel Musik, aber nur auf eigene Faust und mit verschiedenen Instrumenten. Er war 18, als er sich den ersten Klavierlehrer suchte.

Nach dem Zivildienst schrieb er sich zunächst in München für ein Studium der Musikpädagogik, dann in Berlin für ein Studium der Musikwissenschaft ein. 1994 wechselte Nowitz an die Universität Potsdam. In Golm, auf dem ehemaligen Gelände der Stasi-Hochschule, war er im Fachbereich Musik einer der ersten Studenten aus den alten Bundesländern. „Als Westler wurde mir viel Interesse entgegengebracht. Das hat mich erstaunt, das kannte ich so noch nicht“, so Nowitz. In Golm erhielt er auch Gesangsstunden, übte Lieder von Schubert und Arien, wie die des Taminos aus der Zauberflöte. „Das Bewusstsein wuchs in mir, dass auch ich professionell singen kann!“ Als „Tenor, Countertenor und Pfeifvirtuose“ wird er bei seinen Auftritten heute angekündigt.

Schöpfer des Wortes „Intersonanzen“

Der Student Nowitz frönte an seinen Wochenenden in Berlin aber ganz anderer Musik. Er spielte Bass und Keyboard und sang in punkigen Jazzrockbands. 1998 zog er dann nach Potsdam, wo er sich als Komponist übte und dem Team des jährlich stattfindenden Brandenburgischen Festes der Neuen Musik den Titel „intersonanzen“ vorschlug. „Die Bestmannoper“, ein abendfüllendes Werk für 14 Sänger von ihm, wurde 2006 in Osnabrück aufgeführt.

Im letzten Jahr hob er das Festival „Designing Voices“ aus der Taufe und holte Gesangsvirtuosen aus vielen Ländern nach Potsdam und Berlin. Nebenher betätigte sich Nowitz auch als Theoretiker. 2019 wurde er an der Universität Stockholm promoviert. Seine auf Englisch verfasste Doktorarbeit handelt von der „vielstimmigen Stimme“. Ins Deutsche übersetzt trägt sie den Titel „Monster, die ich liebe“.

Unterscheidet vier Stimmen

Bei der analytischen Arbeit kann sich Nowitz auf viele Selbstversuche stützen. Grundsätzlich unterscheidet er vier Arten der Stimme. Neben der Sprech- und der Singstimme interessieren ihn „die erweiterten Stimmtechniken“, etwa Ober- oder Untertongesänge, die in der westlichen Welt unüblich sind. Und die „entkörperlichte Stimme“, womit er technisch modifizierte Lautsprecherstimmen meint.

Mehrstimmiger Mensch

Doch wofür ist seine Forschung gut? „Das ist auch ein utopischer Gedanke, nämlich zu erkennen, das jeder Mensch zu Multivokalität in der Lage ist. Nichts gegen den fokussierten Ton des Belcantos, der in der westlichen Kultur als Schönheitsideal gilt. Aber ich bin überzeugt, dass wir Menschen uns besser öffnen könnten und uns einander besser verstehen würden, wenn wir auch die anderen Stimmen, die in uns angelegt sind, akzeptieren würden und das Konzept von Vielstimmigkeit schon in der Schule gelehrt würde“, meint Alex Nowitz. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit kann er sich gut vorstellen, sein Wissen auch an einer Universität zu vermitteln. Doch bisher gibt es in Deutschland sein Fachgebiet noch nicht.

