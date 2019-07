Alles, was Sie über die Landtagswahlen in Brandenburg wissen müssen

Brandenburg Wahl am 1. September - Alles, was Sie über die Landtagswahlen in Brandenburg wissen müssen Am 1. September schlägt für die Landespolitiker die Stunde der Wahrheit: Es ist Landtagswahl. Nach fünf Jahren wird das Parlament in Potsdam mit den 88 Abgeordneten neu gewählt. MAZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Blick in den Plenarsaal des Landtags in Potsdam: Am 1. September werden die Abgeordneten neu gewählt. Quelle: Bernd Settnik/ZB