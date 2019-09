Dieser Potsdamer Chef gibt seinen Mitarbeitern für den globalen Klimastreik frei

Potsdam/Berlin

Am kommenden Freitag gehen weltweit Menschen für einen besseren Klimaschutz auf die Straße. Unter dem Motto „Alle fürs Klima“ will die Fridays-for-Future-Bewegung nach eigenen Angaben den größten Klimastreik aller Zeiten mobilisieren. Auch in der Region wollen sich zahlreiche lokale Aktionsgruppen daran beteiligen.

Diesmal richtet sich die Demonstration nicht nur an Schüler. Auch deren Eltern, Unternehmen und deren Mitarbeiter sind aufgerufen, ein Zeichen für Klimaschutz zu setzen. Nach Angaben des Bundesverbands der Grünen Wirtschaft „Unternehmensgrün“ wollen zwei Drittel der 330 Mitgliedsunternehmen an Protestaktionen teilnehmen und deswegen zum Teil ihre Geschäfte schließen.

„Wenn hunderte Unternehmen für das Klima streiken, ist das ein starkes Signal aus der Wirtschaft an die Politik“, so Verbandschefin Katharina Reuter. „Auch die Unternehmen sehen, dass die Zeit für einen entschiedenen Klimaschutz immer knapper wird.“

Mitarbeiter erhalten frei

Auch aus Brandenburg beteiligen sich Firmen an dem Streiktag, so etwa das Potsdamer Unternehmen „Social Impact“, das seinen Mitarbeitern am Freitag frei gibt, um zur Klima-Demo zu können. „Wir haben im Management darüber diskutiert. Parallel dazu kamen auch Anfragen von Mitarbeitern, ob wir uns nicht als Unternehmen daran beteiligen sollen“, erklärte Geschäftsführer Norbert Kunz. Es würden natürlich nur jene Mitarbeiter frei bekommen, die sich auch aktiv an den Protesten beteiligen. Der Unternehmer geht jedoch davon aus, dass sich die Belegschaft geschlossen beteiligen wird. Die Freistellung gelte für Mitarbeiter aller gut ein Dutzend Unternehmensstandorte in Deutschland.

„Social Impact“ berät Gründer und Start-ups aus dem Bereich soziale Innovationen und entwickelt auch eigene Ideen und Produkte. Insofern sei die ganze Unternehmensphilosophie auf Nachhaltigkeit ausgelegt, so Kunz. Durch Unterstützung von „Social Impact“ wurde etwa der Kühlschrank „Coolar“ entwickelt, der keine externe Stromversorgung braucht. „Klimaschutz und soziales Engagement gehören zu unserem Selbstverständnis“, sagt Norbert Kunz. Deswegen würden die Mitarbeiter auch vier zusätzliche Urlaubstage erhalten, wenn sie sich in ihrer Freizeit für soziale Projekte engagieren.

Politische Streiks nur in der Freizeit erlaubt

Der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, rief Arbeitnehmer dazu auf, sich an den Aktionen am Freitag zu beteiligen: „Wem immer es möglich ist.“ Doch ein Recht darauf, während der Arbeitszeit am Klima-Protest teilzunehmen, gibt es für Arbeitnehmer nicht. Politische Streiks seien rechtlich nicht zulässig, hieß es auch bei den Unternehmensverbänden Berlin-Brandenburg (UVB).

Streiks müssten Regelungen zum Ziel haben, die in einem Tarifvertrag geregelt sind. „Natürlich steht es jedem Arbeitnehmer frei, in seiner Freizeit politische Ziele zu unterstützen“, sagte UVB-Sprecher Carsten Brönstrup. „Ansonsten hat er die Möglichkeit, in Absprache mit seinem Arbeitgeber Urlaub, Gleitzeit oder Pausen dafür zu nutzen.“ Wer sich indes auf eigene Faust vom Arbeitsplatz entferne, verletze unter Umständen seinen Arbeitsvertrag.

Mitarbeiter können Gleitzeit nutzen

Flexible Arbeitszeiten können auch die Mitarbeiter der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Pro Potsdam nutzen, wenn sich sich am Klimastreik beteiligen wollen. Das Unternehmen hat sich der Initiative „Entrepreneurs for Future“ angeschlossen und die Mitarbeiter nach eigenen Angaben ermuntert, sich an der Protestaktion zu beteiligen. Freigestellt werden sie dafür aber nicht, sie müssten das über ihre Gleitzeit regeln. Auch die Geschäftsführung wolle sich an der zentralen Kundgebung in Berlin beteiligen, hieß es.

In mehreren Brandenburger Gemeinden sollen am Freitag ebenfalls Klimastreiks stattfinden, darunter in Neuruppin, Brandenburg/Havel, Falkensee, Stahnsdorf, Bad Belzig, Ludwigsfelde, Luckenwalde, Oranienburg, Zehdenick und Heidesee.

Von Torsten Gellner