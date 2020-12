Potsdam

Der Einzelhandel steckt wirklich in der Zwickmühle. Räumen die Läden jetzt nicht ihre Bestände leer, drohen sie angesichts absehbarer Zwangsschließung auf Saisonware sitzen zu bleiben. Diese ist später unverkäuflich – im Januar kauft kaum noch jemand Winterjacken, zumal der Skiurlaub ohnehin ausfällt.

Es geht um den Weihnachtsumsatz

Feuern die Kleidungs-, Einrichtungs- und andere Geschäfte jetzt allerdings ihr Sortiment nach dem Motto „Alles muss raus!“ unters Volk, droht gerade in und vor den Läden und Einkaufszentren Gedränge. Profiteur wäre das Coronavirus. Die Politik ist genauso gekniffen: Ordnet sie die sofortige Schließung an, fällt in den Geschäften der dringend benötigte Weihnachtsumsatz weg – außerdem droht ein Run an den wenigen Tagen bis zu einem harten Lockdown. Wartet sie zu lang, muss sie sich angesichts dramatisch steigender Ansteckungszahlen Untätigkeit vorwerfen lassen.

Anzeige

So wie die Lage sich derzeit darstellt, nimmt der Handel das Erwartbare schon jetzt vorweg: Die Politik kann sich längeres Zuwarten nicht mehr leisten – also bereiten sich alle auf ein baldiges Ende des Weihnachtsgeschäfts vor. Die Sache zeigt: Einfache Entscheidungen gibt es nicht in der Pandemie-Bekämpfung. Nur eins ist sicher: Im Nachhinein werden sich wieder die Besserwisser zu Wort melden.

Von Ulrich Wangemann