Alltag mit Corona: Mit diesen Tipps wird es zu Hause nicht langweilig

Langeweile muss auch in Zeiten von Corona nicht sein. Wir haben Tipps gesammelt, wie ein Tag auch zu Hause spannend gestaltet werden kann.

Kochen zu Zweit macht viel Spaß, vor allem, wenn man Zeit dafür hat. Quelle: imago/Westend61

Ein Super-Menü kochen

Wann haben Sie das letzte Mal gekocht? Also so richtig aufwendig und mit viel Chichi? Ist wahrscheinlich schon länger her, denn der Alltag lässt wenig Zeit für große Kochexperimente. Doch jetzt ist Zeit dafür. Wie wäre es denn mal wieder mit einem schönen Braten, frischem Gemüse oder Fisch? Mehl, Nudeln und Fertiggerichte sind zwar schwer zu bekommen, aber ein Gang durch den Supermarkt zeigt, dass es noch viele andere tolle Lebensmittel gibt. Vor allem die frischen Leckereien werden von den Hamsterern in der Regel verschmäht.

Ungeliebte Bücher lesen

Es gibt so Bücher, in die wirft man nur einen kurzen Blick und stellt sie dann in den Schrank, mit der festen Absicht, sie zu lesen, irgendwann, wenn Zeit dazu ist. Nur dass die Zeit bisher nicht kam, weil andere Aktivitäten (und Bücher) spannender waren. Jetzt wäre Gelegenheit, diese Spontankäufe und Buchgeschenke vorzuholen und anzulesen. Vielleicht entdeckt man dabei ja ein neues Lieblingsbuch. Oder schafft zumindest Platz im Bücherregal, indem man es aussortiert.

Was ist eigentlich mit den Büchern, die ungelesen im Schrank verstauben? Quelle: contrastwerkstatt - stock.adobe.com

Digitale Fotos sichten

Auf dem Smartphone und dem PC häufen sich zahllose Fotos, vom letzten Urlaub, vom Weihnachtsfest, vom Geburtstag vor drei Jahren... Zeit, das alles mal zu sichten, zu ordnen und auszusortieren. Doch Vorsicht, das kann Stunden dauern. Vor allem, wenn man bei den Schnappschüssen von früher angekommen ist, wird daraus eher ein schönes Schwelgen in Erinnerungen. Und wenn dann alles geordnet ist, kann man auch gleich noch ein Fotobuch gestalten – und muss nicht bis zum nächsten Slow-Down waren, bis man die Bilder wieder zu Gesicht bekommt.

Streaming-Konzert angucken

Wenn die Fans nicht kommen können, kommt eben der Künstler. Statt ihre Tourneen abzusagen, treten zahlreiche deutsche Künster doch auf. Nicht vor Publikum, aber vor einer Kamera. Das Konzert wird live ins Internet gestreamt und die Fans können am Bildschirm zu Hause dabei sein. Hier gibt es eine Übersicht, wer heute virtuell auftritt. Und Sonntagabend soll es sogar ein kleines Festival geben.

Workout im Wohnzimmer machen

Die Fitnessstudios haben alle geschlossen, aber Bewegung muss trotzdem sein. Und das Gym zu Hause kann sogar Spaß machen. Denn nicht nur Musiker stellen sich zum Stream vor die Kamera, auch Promis aus der Fitness-Szene zeigen online, wie sich das Workout ganz leicht im Wohnzimmer absolvieren lässt.

Virtueller Museumsbesuch

Die Museen mussten schließen, doch ihre Kunst kann man trotzdem anschauen. Denn viele Museen bietet eine Art virtuellen Rundgang an. Ein Vorteil: Der Eintritt ist frei und man darf sogar Getränke mitnehmen.

Bella Italia nach Hause holen

Auf der Piazza in Rom sitzen, die Beine in den Gardasee baumeln lassen oder durch die Gassen von Palermo streifen – das wird in der nächsten Zeit nicht möglich sein. Aber ein bisschen Italien nach Brandenburg holen, das geht auch. Kaufen Sie eine gute Flasche Rotwein, typisch italienische Knabbereien wie Cantuccini oder Antipasti und kochen Sie Ihre Lieblingspasta oder lassen sich etwas Leckeres vom Italiener Ihres Vertrauens liefern. Kerzen auf dem rustikal gedeckten Esstisch statt der Deckenlampe schaffen kuschelig-romantische Stimmung und mit den Italien-Hits von Romina Power, Al Bano und Co. fühlt es sich fast so an wie in der Trattoria.

PS: Das funktioniert auch mit Spanien, Griechenland, der Türkei, Frankreich...

Es muss ja kein Boogie-Woogie sein, aber ein bisschen Herumtanzen macht Spaß und verbrennt Kalorien. Quelle: dpa

Wohnzimmer-Disco veranstalten

Wenn man nicht auf die Party gehen kann, dann holt man sich die Party eben nach Hause. Youtube und Spotify anwerfen oder die Lieblings-CD einlegen, laut aufdrehen und etwa zu Billy Idol (“Dancing with Myself“) mit sich selbst durch’s Wohnzimmer tanzen. Oder mit demjenigen, der gerade da ist (bitte keine Menschen extra zu sich nach Hause einladen!). Verbrennt Kalorien und setzt Glückshormone frei. Übrigens sind auch Berliner DJs ins Homeoffice gegangen und haben die Plattform „United We Stream“ gegründet. Dort kann man die Sets im Livestream hören.

Eine Serie nach der anderen gucken

Solange Neflix, Amazon Prime in Co. noch laufen, sollte man das nutzen. Zahlreiche neue Serien haben die Streamingdienste jetzt im Angebot, aber es gibt auch einige alte Schätze aus dem Free-TV, die jetzt abrufbar sind.

Mit dem Couch-Schiff in See stechen

Erinnern Sie sich noch? Als Kind haben Sie sicher mal gespielt, dass Ihr Bett oder die Couch der Eltern ein Schiff ist, das auf große Fahrt geht. Auch heute haben Kinder noch Spaß daran, vor allem, wenn Papa und Mama endlich Zeit haben und mit an Bord kommen. Der Boden ringsum ist Wasser, wer ihn betritt, muss unweigerlich schwimmen. Manchmal wird das nötig, etwa, um Vorräte aus der Küche zu rauben oder Teddy von der Sessel-Insel zu retten. Dem Fantasie-Abenteuer sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Und wenn aus dem Boot dann wieder die Couch wird und kein bärbeißiger Pirat mehr den Kühlschrank bewacht, dann wird es sich auch für Erwachsene so anfühlen, als seien sie gerade von einer langen Reise zurückgekehrt.

Mit einem Spiele-Marathon vergeht die Zeit im Nu. Quelle: Simba Dickie Group

Einen Monopoly-Marathon austragen

„Ich kaufe ein Hotel für die Schlossallee“ – Monopoly gehört zu den Spielen, die sich ewig hinziehen; vor allem dann, wenn man ein Herz für seine Mitspieler hat und ihnen nicht gnadenlos das Geld aus der Tasche zieht. Wie geschaffen für ein Wochenende zu Hause. Doch es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Spiele, mit denen man mehr als ein paar Stunden füllen kann. „Die Legenden von Andor“ etwa bieten Fantasy-Fans mit ihren zahlreichen Erweiterungen Spielspaß für mehr als ein Wochenende, Gleiches gilt für „Die Siedler von Catan“.

